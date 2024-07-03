Гострі моменти були потрібні, – Соловій висловилась про Єфросиніну після гучного інтерв'ю

Гучне інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній досі згадують у медіа. У співачки запитали про те, якої вона думки про інтерв'юерку після їхньої сварки.

Христина Соловій прокоментувала, які у неї відносини з Машею Єфросиніною після скандального інтерв'ю. Співачка розповіла, що вважає цю свою розмову найкращою.

До слова Христина Соловій зізналася, чи підтримує зв'язок з колишнім Сергієм Жаданом, який мобілізувався

На думку Христини Соловій, суперечка під час інтерв'ю була дуже важливою не тільки для неї, але й для суспільства.

Десь приблизно так я її для себе й уявляла. Я знала, що вона найкращий інтерв'юер у цій країні. І, незважаючи на всі ці гострі моменти, які, я вважаю, були дуже потрібні, й у першу чергу не для неї, а щоб виникла ця суспільна дискусія... Я думаю, що це інтерв'ю – моє найкраще,

– сказала артистка.

Христина Соловій додала, що вона не посварилась і "не побилась" з Машею Єфросиніною. Вочевидь, у них залишилися нормальні відносини.

Рубрика "Хто у топі" з Христиною Соловій: відео

Коротко про гучне інтерв'ю

Ведуча та співачка посеред інтерв'ю посперечалися на тлі мовного питання через звинувачення Христини. Соловій заявила, що у тих, хто розмивав кордони між Україною і Росією, "кров на руках".

Сама ведуча каже, що не ображається на співачку, адже образа – це не конструктивне почуття. Вона визнала, що була не готова почути таку різку заяву.