Набрехала мамі: Христина Соловій розсекретила, коли у неї стався перший інтим

Христина Соловій розповіла про випадок, коли не переночувала вдома. Тоді артистка втратила цноту: вона зізналась, що це було у юному віці.

Українська співачка зізнавалась, що у неї релігійні батьки. Тому серйозного сексуального виховання в сім'ї не було, однак Христина була і є доволі близька з мамою.

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Христина Соловій про перший інтим

Виконавиця зізналась, що "пізнала пестощі і любощі" у юному віці – у 14 років. Про це вона нікому не розповідала, проте мама швидко здогадалась, що сталося у ту ніч.

Я прихожу додому, а мама мені каже: "У тебе щось серйозне сталось в житті?". Здається, це я не ночувала вдома. Я їздила на репетиторство, мала повернутись, сказала, що затримаюсь, щось там набрехала,

– пригадала Христина перший інтим.

Перші стосунки Христини Соловій

Раніше співачка розповідала про те, якими були її найперші стосунки з хлопцем. Вона закрутила перший роман ще у школі, коли була у восьмому класі. Христина пригадувала, що тоді була коханкою.

"У нього була дівчина, а я була мала 8-класниця, зі мною можна було поцілуватися. І мене це влаштовувало, бо я була дуже закохана", – зізнавалась Соловій.

Ці стосунки тривали кілька років, хоч дівчина того хлопця одного разу пригрозила Христині. Майбутня артистка вийшла з цих відносин вже старшокласницею.