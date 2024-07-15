Вони зобов'язані, – Соловій пояснила, чому артисти мають виступати для бійців на передовій

Христина Соловій – одна з тих артисток, яка часто приїздить до захисників на фронт. Вона розповіла, чому кожен артист зобов'язаний робити те саме.

Нещодавно Христина Соловій знову відвідала українських захисників. Вона виступала для першої роти Третьої окремої штурмової бригади й була рада бачити знайомі обличчя.

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Співачка зізналась, що її щоразу більше розчаровує цивільна аудиторія, тому що багато хто змирився з війною. Однак вона наголосила, що кожен свідомий український громадянин має приносити користь, велика це справа, чи ні.

"Я розумію, що так працює людська психіка і для того, щоб вижити, нам потрібно якось абстрагуватися. І ми маємо пам'ятати, що йде священна війна, що є люди, які віддають за нас життя, які живуть на межі життя і смерті. Ми їм потрібні донатами, підтримкою психологічною, будь-якою", – підкреслила артистка.

Христина Соловій вважає, що кожен український артист повинен приїздити на передову та виступати для військових. Вона з розумінням ставиться до страхів, але додає, що можна обрати більш безпечні позиції – все це можна обговорити з керівниками цих напрямків.

Артистам не те що варто приїжджати на фронт, вони просто зобов'язані. Справа артиста під час війни, в першу чергу, виступати для військових. Тому що це найважливіша аудиторія, найважливіші люди,

– каже співачка.

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Христина Соловій і раніше висловлювалась про співачок, які не приїздять до військових – вона назвала їх "дурами". Ймовірно, це адресувалось Тіні Кароль. Адже Коля Сєрга називав її ім'я, коли розповідав про зірок, які побоялися виступити для бійців.