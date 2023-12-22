Артист відверто розповів, яким для нього був 2023 рік, а також поділився, як відзначає різдвяно-новорічні свята. Усе це в ексклюзивному різдвяному бліці від 24 Каналу.

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Різдвяний бліц з ХАСом

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво – це є справа вирішена. Якщо ти християнин, то тоді коли правиться літургія в церкві. Я б не назвав себе християнином. Просто скажу, що в мене є певні асоціації з Різдвом і з цим святкуванням. Оскільки я більшу частину дитинства провів у Львівській області, звичайно ж тоді всі святкували Різдво 7 січня. Але я розумію, чому треба перенести на 25 грудня. Це важливо, бо це питання нашої ідентифікації.

Різдво чи Новий рік? Новий рік ніколи не був для мене святом, тому що це був якийсь абсурдний день. Готували якісь незрозумілі салати з майонезом, по телевізорі йшов всякий шлак, де був незрозумілий симбіоз українських і російських зірок в "Голубому вогнику" або в якихось "зашкварних" мюзиклах.

Моя сім'я могла заснути спокійно о 21 – 22 годині та прокинутися під бій курантів, сказати "З Новим роком" та лягти далі спати. А от Різдво – це було родинне свято, де всі збиралися за одним столом. До сьогодні моя бабуся готує 12 страв на Святвечір,

– розповідає ХАС.

Наша улюблена різдвяна традиція… Можу похвалитися тим, що кожні різдвяні свята в мене приходили дуже весело в сім'ї. Тому що справді дотримувалися всіх традицій: 12 страв обов'язково мали бути на столі та повинна була звучати коляда. Але найбільше в мене це свято асоціюється з тим, що всі добре наїлися на Святвечір. І першою завжди прабабуся починала співати першу коляду "Нова радість стала", і всі підспівували.

Різдво в дитинстві – це... перші мої серйозні заробітки. Саме так я заробив собі на перший велосипед.

Цього року... в нас як завжди класична ялинка, яка передається з року в рік. Таким чином, не знищуємо природу. Також я вважаю, що замість вирубаного дерева, краще зробити донат.



ХАС про традиції Різдва / Фото менеджменту артиста

На ялинці обов'язково мають бути... мої дитячі прикраси. Хоча мені вже більше, ніж 30 років, у мене все одно є прикраси, які подарували мені, коли я був зовсім маленький. Мені важливо, щоб серед всіх іграшок була хоча б одна з цієї колекції. Також бажано, щоб десь була схована молочна шоколадка. Оскільки я цукру не вживаю, то хоча б на свята, потиху, поки всі сплять, собі щось пожую.

Перед Новим роком завжди відчувається...я завжди депресивний, тому що в мене 13 січня – День народження. І в мене з грудня починається проведення якогось певного аналізу про те, що я встиг або не встиг. Найбільш депресивний період, чесно кажучи.

Різдвяні та новорічні свята особливі в Україні тим, що...вони наповнені якоюсь вірою, дивом з самого дитинства. Особлива атмосфера, коли на вулиці холодно, а тобі на душі – тепло.

Коли стіл накритий смачними стравами. Коли ти маєш можливість святкувати у своєму рідному місті та в колі своєї сім'ї, я думаю, ціннішого нема,

– ділиться ХАС.

Найбільше я люблю... робити подарунки, тому що я насправді тішуся будь-якому. А от мені здається, що чимось вразити близьких і рідних, це не так вже й легко. Тому я намагаюся вибирати щось таке, аби бачити вогонь в очах.



ХАС про вподобання на свята / Фото менеджменту артиста

Найкращим подарунком, який я отримував...була рушниця з кульками, бо я міг заряджати та стріляти по тих, кому я хотів. Це було подарунок на День Святого Миколая.

Моя улюблена колядка – "Сумний святий вечір". Хоча я розумію, що є багато веселих коляд, як-от, "Бог ся рождає" або "Нова радість встала".

Фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами – це перші дві частини "Сам удома" та всі частини Гаррі Поттера.

У році, що минає, мені довелося…переосмислити свою творчість та своє існування на цій планеті. Зрозуміти, як мені далі втілювати свої емоції в музику. Це був достатньо крутий продуктивний рік. Якщо ви побачите всі релізи, які відбувалися від 13 січня 2023 й до останніх днів, то ви напевно зрозумієте, наскільки була серйозна еволюція.

У Новому 2024 році я бажаю українцям замислитися над своїм майбутнім. Особисто кожним майбутнім, а не лише усієї країни. Якщо ви сфокусуєтесь на особистому щасті – ви нарешті зможете поважати себе та не дати "наплювати собі в кашу".