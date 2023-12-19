Невідомі хакери близько 1,5 годин тримали зв'язок з кримською радіостанцією. Про це повідомляють російські ЗМІ й посилаються на відео від росіян, пише 24 Канал.
До слова У Криму чули вибухи: окупанти кажуть, що збили 32 дрони
Хакери зламали радіо у Криму
Хакери увімкнули окупантам пісню українського виконавця Макса ТТ про Генеральне управління розвідки. Без жодних перерв півтори години грав трек на одній з радіохвиль у Сімферополі.
У мережі з'явилось відео, ймовірно, від росіянина, як він заїжджає у Сімферополь під пісню про блискучу роботу української розвідки.
Хакери зламали радіостанцію: відео
Останні хакерські атаки на Росію
- З допомогою Служби безпеки України українські хакери угрупування BLACKJACK зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії та отримали багато цікавої інформації.
- Після атаки на Київстар кіберпідрозділи української розвідки атакували податкову систему країни-терориста. Вдалося отримати нові дані, пошкодити програмне забезпечення і ліквідувати конфігураційні файли, які забезпечували функціонування системи.
- 15 грудня українські фахівці вразили 15 сайтів компаній. Вони є частиною мережі, яка інженерно забезпечує російські війська.