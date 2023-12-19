Невідомі хакери близько 1,5 годин тримали зв'язок з кримською радіостанцією. Про це повідомляють російські ЗМІ й посилаються на відео від росіян, пише 24 Канал.

До слова У Криму чули вибухи: окупанти кажуть, що збили 32 дрони

Хакери зламали радіо у Криму

Хакери увімкнули окупантам пісню українського виконавця Макса ТТ про Генеральне управління розвідки. Без жодних перерв півтори години грав трек на одній з радіохвиль у Сімферополі.

У мережі з'явилось відео, ймовірно, від росіянина, як він заїжджає у Сімферополь під пісню про блискучу роботу української розвідки.

Хакери зламали радіостанцію: відео

Останні хакерські атаки на Росію

  • З допомогою Служби безпеки України українські хакери угрупування BLACKJACK зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії та отримали багато цікавої інформації.
  • Після атаки на Київстар кіберпідрозділи української розвідки атакували податкову систему країни-терориста. Вдалося отримати нові дані, пошкодити програмне забезпечення і ліквідувати конфігураційні файли, які забезпечували функціонування системи.
  • 15 грудня українські фахівці вразили 15 сайтів компаній. Вони є частиною мережі, яка інженерно забезпечує російські війська.