Невідомі хакери близько 1,5 годин тримали зв'язок з кримською радіостанцією. Про це повідомляють російські ЗМІ й посилаються на відео від росіян, пише 24 Канал.

До слова У Криму чули вибухи: окупанти кажуть, що збили 32 дрони

Хакери зламали радіо у Криму

Хакери увімкнули окупантам пісню українського виконавця Макса ТТ про Генеральне управління розвідки. Без жодних перерв півтори години грав трек на одній з радіохвиль у Сімферополі.

У мережі з'явилось відео, ймовірно, від росіянина, як він заїжджає у Сімферополь під пісню про блискучу роботу української розвідки.

Хакери зламали радіостанцію: відео

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