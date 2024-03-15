Український ведучий Григорій Решетник після проведення скандального весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви, вперше розгорнуто відповів на критику на свою адресу. Шоумен не вважає себе винним у ситуації і не відчуває хейту від людей, з якими зустрічається на вулиці.

Окрім Решетника, на весіллі виступили й інші українські зірки, зокрема Оля Полякова, Дзідзьо та Олександр Пономарьов. Проте такий бенкет у розпал війни обурив багатьох.

До слова Я – лейтенант запасу, – Григорій Решетник чесно відповів, чи піде воювати

Наслідки проведення скандального весілля

Григорій зазначив, що не хотів одразу записувати публічні виправдання чи пояснення, а прагнув дочекатися відвертої розмови. Решетник спочатку пояснив, що не знайшов ніякої сумнівної інформації про репутацію молодят.

Ба більше, він вважає, що, якщо вони влаштовують весілля та можуть вільно пересуватися, то у правоохоронців немає бути ніяких претензій до цих людей.

У ведучого не виникло негативного передчуття стосовно великого весілля на 400 гостей під Львовом, проте він зізнався, що не очікував такої кількості людей. На святі шоумен бачив військових, вишиванки, гостей, які співали гімн України та вшановували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. До того ж на весіллі збирали гроші на ЗСУ та вигукували: "Слава Україні! Героям Слава!".

Інтерв'ю Григорія Решетника Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн

Григорій також прокоментував опубліковані відео, де він говорить фрази: "Гуляє вся країна" і "Все на часі, якщо воно у правильному контексті", а водночас на кадрах демонструють прощання із загиблими військовими.

Коли немає до яких вчинків причепитися, треба чіплятися до фраз. Якщо це спланована ініціатива, то можна вирвати фразу з її контексту, а потім це змонтувати,

– висловлюється ведучий.

Решетник поділився, що на весіллі він сказав про гуляння країни, бо на святі було багато різних гостей. На думку Григорія, його колишній колега, вже ексведучий каналу СТБ, скористався цією можливістю, аби підставити Решетника й зайняти його місце.

Шоумен запевнив, що в нього совість чиста, бо він "платить податки, дуже багато допомагає ЗСУ та відмовився від співпраці з росіянами", яку йому пропонували після повномасштабного вторгнення.

Я щойно попросив вибачення у тих, хто побачив вирвану з контексту фразу, змонтований ролик і повірив у це. Я переконаний, що не всі вони боти, і хтось точно емоційно відреагував. Але моя позиція теж може бути. Ведучі, співаки, офіціанти не можуть займатися ще й корупцією в нашій країні,

– каже Решетник.

До того ж Григорій наголосив, що не веде ніяких справ з бюджетними коштами, бо дуже хвилюється за свою репутацію. А зароблений на весіллі гонорар начебто витратив також і на допомогу військовим.

Що відомо про скандальне весілля