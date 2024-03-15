Мовчить про війну: Григорій Решетник розповів, де зараз його ексколега Надія Мейхер

Ведучий Григорій Решетник та Надія Мейхер близько 3 років були ведучими програми про зірок. Шоумен розповів, чи підтримує зв'язок зі співачкою і де вона перебуває зараз.

Григорій Решетник востаннє бачився з Надією Мейхер на записі розважальної програми на одному з телеканалів, це було 3 – 4 роки тому. Зараз він зі співачкою не спілкується.

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Де зараз Надія Мейхер

Телеведучий розповів, що багато працював з Надією та ставиться до неї з повагою як до творчої людини. Але не став оминати факт, що її кар'єра великою мірою будувалася і в російському шоубізнесі.

Наскільки мені відомо, вона, мабуть, за кордоном в Європі. Надя жила в Києві до всіх подій і часто казала, що їй некомфортно в великому сусідському мегаполісі (Москві, – Show 24) й вона не хоче там жити. Вони з чоловіком жили тут, але зараз, мабуть, визначились і зробили своє рішення. Я знаю, що вона неактивна в соцмережах, але нічого не можу поганого сказати,

– поділився Григорій Решетник.

На думку ведучого, Надії Мейхер складно через чоловіка-росіянина та дітей. Ймовірно, вона однаково відчуває, що мала б висловитися.

"Я думаю, що їй дуже складно. Бо все одно треба висловлювати позицію, приймати або темну сторону або білу в іншому разі це дуже сильно роз'їдає з середини. Розірватись, двоє дітей, чоловік, можливо, ставить ультиматум. Це треба чимось жертвувати", – додав Решетник.

Що Решетник думає про таку позицію Мейхер

Григорій Решетник зазначив, що шкодує через мовчання колишньої колеги. Але не береться її засуджувати чи давати оцінки. Він додав, що елементарно не володіє інформацією, адже не спілкувався з Мейхер.

Складно ставити ярлики, тим більше коли ти цю людину знаєш, коли вона тобі нічого поганого не сказала. Можливо, вона нам допомагає. Дуже шкодую, що Надя не висловлює свою думку, позицію. Я думаю, це великий її біль. Люди мають самі робити висновки: чи довіряти, чи вибачати, чи прощати, – вважає шоумен.

Інтерв'ю Григорія Решетника: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію співачки