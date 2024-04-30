Прояв солідарності й підтримки, – Олена Зеленська про зустріч з герцогинею Единбурзькою

Вперше за час повномасштабного вторгнення до України завітав член британської королівської родини, а саме герцогиня Единбурзька Софі. Перша леді розповіла про її візит та щиру розмову з Її Високістю.

Герцогиня Единбурзька 29 квітня приїхала до Києва та зустрілась з людьми, які пережили сексуальне насильство. Згодом вона поспілкувалась з президентом Володимиром Зеленським та першою леді.

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Олена Зеленська про зустріч з герцогинею Софі

Перший із початку повномасштабного вторгнення візит члена королівської родини Великої Британії до України. Бути сьогодні на українській землі – справжня мужність і хоробрість. А для українців кожен такий візит – прояв солідарності та підтримки,

– підкреслила Олена Зеленська.



Володимир та Олена Зеленські з герцогинею Софі / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді розповіла, що подякувала герцогині за її візит. Дружина принца Едварда є однією з найактивніших громадських діячок. Серед багатьох напрямків її роботи – боротьба із сексуальними злочинами у зонах бойових дій. Ще у березні 2024 Її Високість долучалась до конференції на цю тему.

"У розмові з Її Королівською Високістю подякувала за участь Великої Британії у судовому переслідуванні за російські воєнні злочини. Це підтримка з боку Сполученого Королівства і Консультативної групи з питань жорстоких злочинів, і мобільних груп правосуддя, а також навчання наших суддів і криміналістів", – додала Зеленська.



Олена Зеленська та герцогиня Софі / Фото з інстаграму першої леді

Герцогиня Единбурзька відвідала центр допомоги врятованим, до створення мережі яких долучився британський уряд. Також Олена Зеленська показала герцогині Софі тисячолітню пам'ятку з фонду ЮНЕСКО – Софію Київську.

"Мусимо стояти пліч-о-пліч, щоб забезпечити справедливість". Ці слова Її Королівської Високості дуже актуальні. Стоїмо і боремося разом, – підкреслила перша леді.



Олена Зеленська та герцогиня Софі / Фото з інстаграму першої леді

Образи першої леді та герцогині Софі

Для зустрічі з Її Високістю Олена Зеленська одягнула стриманий темно-синій костюм та коричневу сорочку. Особливою деталлю її образу стала золота брошка у формі мапи України. Перша леді доповнила аутфіт сережками.



Олена Зеленська та герцогиня Софі / Фото з інстаграму першої леді

Герцогиня Софі натомість постала у чорній сукні з різнобарвним квітковим принтом. Вона вклала волосся у пучок та завершила весняний образ аксесуарами.