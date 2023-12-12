Письменник вже з'явився в поліцейському відділку в супроводі адвоката. Вони, на відміну від прокурора, посилаючись на те, що "справа не пов'язана з наркотиками", утрималися від розголошення будь-якої додаткової інформації щодо арешту.
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Фредеріка Бегбедера звинувачують у зґвалтуванні
Французьке видання з посиланням на власні джерела заявило, що молода дівчина, яка нібито мала стосунки з письменником, подала на нього скаргу, звинувативши в зґвалтуванні. Повідомляється, що інцидент стався в номері готелю.
Жертва стверджує, що в неї було два сексуальних контакти з письменником. Перший – за згодою, а наступний – ні.
Хто такий Фредерік Бегбедер
- Це один із найпопулярніших сучасних письменників Франції.
- Він дебютував романом "Спогади пришелепуватого молодика" (1990), за яким вийшли "Канікули в комі" та інші книжки.
- Визнання письменник здобув завдяки творам "99 франків", "Любов живе три роки" та "Французький роман". Дві з цих книг не тільки захопили читачів, але й потрапили на кіноекрани, а сам автор брав участь у їх екранізації.