Королем його проголосили з балкона палацу Крістіансборг у данській столиці. За своє життя він запам'ятався громадськості як затятий спортсмен, плейбой та людина, яку підозрювали у подружній невірності. Що відомо про нового монарха Данії Фредеріка Х, якого обрали після зречення престолу його матері – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми За крок від престолу Данії: фантастична історія кохання кронпринца Фредеріка і Мері

Онук королеви Вікторії й навчання у Гарварді

Народився Фредерік 26 травня 1968 року шляхом кесаревого розтину. Він є праправнуком британської королеви Вікторії по лінії матері. Одразу після сходження своєї матері Маргрете II він став спадкоємцем престолу.



Принц Фредерік на руках у матері / Фото з мережі

Він навчався у школах Данії, а також кілька років відвідував школу-інтернат у Франції. Окрім датської мови, вільно володіє французькою, німецькою та англійськими мовами.

Вищу освіту здобув в Гарвардському університеті, де вивчав політологію під ім'ям Фредерік Генріксен. Він був першою датською королівською особою, що здобула університетську освіту. У 1995 році стає кандидатом політичних наук.

Стажування у посольстві, військова служба й любов до спорту

Паралельно з навчанням він також стажувався в данській місії при ООН у Нью-Йорку та був першим секретарем посольства Данії в Парижі. Фредерік також пройшов інтенсивну військовий вишкіл в трьох службах, зокрема, в елітних військово-морських силах спеціальних операцій, де отримав прізвисько "Пінго".

У 2001 і 2002 роках він пройшов подальшу підготовку лідерів у Королівському оборонному коледжі Данії. Фредерік продовжував працювати в оборонних службах і в період 2002–2003 років служив штабним офіцером у Командуванні оборони Данії. Має звання капітана-командора флоту, підполковника армії й авіації.

Варто зазначити, що військовий вишкіл також прищепив кронпринцу любов до спорту. Так, він бігає марафони в Копенгагені, Нью-Йорку та Парижі, а також обожнює плавати на човнах.



Принц Фредерік на марафоні / Фото з мережі

Він також мріяв взяти участь в Олімпійських іграх, але мусив обмежити свою спортивну діяльність після того, як він зламав хребет, стрибаючи на батуті зі своїм старшим сином.