Нагуляла дитину, – Фагот з ТНМК вперше розповів про доньку, яку мав від дружини-росіянки

Лідер гурту ТНМК Фагот виховує сина. Та виявляється, що музикант мав ще одну дитину: доньку від дружини-росіянки.

Фагот з ТНМК вперше одружився у 22 роки – його обраницею була росіянка Аліна. Коли пара вже збиралась розлучатися, дівчина завагітніла від іншого. Вона попросила Фагота записати дитину на себе.

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Музикант підкреслив, що погодився на цей крок, аби підтримати дружину. Та дівчинка не є його рідною донькою.

Зараз уже аналізую це все з думки наших геополітичних розкладів і війни й розумію, що вона нагуляла десь там дитину і зрозуміла, що їй простіше зі мною домовитися, щоб я на себе роль г*нд*на взяв перед її родиною, ніж їй самій перед сім'єю розкрити правду. Напевно, у росіян брехня та всі ці цинічні розклади – воно в крові. Вони по-іншому не вміють, – зауважив Фагот.

Фагот підтримував зв'язок з названою донькою 1 – 2 роки й ставився до неї з ніжністю. Потім дівчинку вдочерив інший чоловік, а він офіційно від неї відмовився.

"Софія Олегівна Михайлюта. Вона попросила записати її на мене. Я кажу: "Добре, щоб тебе твоя родина не з'їла з потрохами, я зроблю". Може, це і неправильно, але, скажімо так, це був мій останній реверанс при розставанні. Потім вона знайшла чоловіка, який сказав, що хоче вдочерити Софійку", – зауважив артист.

Нагадаємо, Олег "Фагот" Михайлюта виховує сина Микиту, якому 14 років. Він народився від журналістки Анастасії, з якою в музиканта не склалися стосунки.