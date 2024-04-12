Вони ж такі мужики, – Емма Антонюк різко висловилась про Остапчука та скандал через "10 з 10"

Блогерка Емма Антонюк висловилась про сексизм. Вона пояснила, де межа між жартами та дискримінацією жінок і пригадала Володимира Остапчука.

Шоумен певний час тому влип у сексистський скандал через оцінювання жінок. Слава Дьомін пригадав цю історію в інтерв'ю з Еммою Антонюк і запитав, чому жінкам можна жартувати про волосся на тілі чоловіків, але коли про це жартує чоловік – це сексизм.

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Емма Антонюк про сексизм та Остапчука

Блогерка пояснила, що понад 80% жінок лягають під ніж хірурга, змінюють свої тіла, видаляють кістки для того, щоб "бути красивішими". Звичайно, що іноді це роблять і чоловіки, але значно менша їхня кількість.

Кожен глянцевий журнал, реклама, кожен фільм скаже: ось яка ти насправді. Кожен Остапчук скаже: 10 ти з 10, чи ні. Остапчук не є постраждалим, чи жертвою суспільної історії про зовнішність. Ми живемо у світі, де кажуть, що "чоловік має бути трохи красивіше мавпи". Чоловік – це достатньо. Жінка – це не завжди достатньо,

– зауважила Емма.

Антонюк додала, що доросла жінка має право самостійно вирішувати, чи залишати їй волосся на тілі. Тоді як Остапчук вирішив, що може диктувати свою думку, хоч він ніколи не страждав від суспільного тиску.

"Вони просто вкотре множили ці смердючі нафталінові штуки про те, як кожна дівчина має підтримувати їхню слабеньку ерекцію голизною свого тіла. Вони ж себе позиціюють як такі альфачі, "ви*бу всіх в джунглях", такі мужики. Але де росте в тебе волосинка, бо ти доросла жінка, там її не має рости", – нагадала блогерка.

Емма Антонюк резюмувала, що епілювати тіло – нормально, не робити цього – теж нормально. Жінки не повинні дослухатися до будь-чиїх слів щодо того, як вони мають виглядати. Адже нинішній світ лише користується з невпевненості жінок та заробляє на цьому кошти. Якби вся це було спрямовано на чоловіків, очевидно, що реакція на подібні жарти від жінок була б такою самою.

Пригадуємо скандал "10 з 10"

В одному з випусків свого шоу Володимир Остапчук заявив про те, що для нього дівчина має бути поголеною всюди. В іншому випадку він би не оцінив її на 10 з 10. Він закликав робити депіляцію, бо чоловіки "теж намагаються бути красивими". Позитив погодився і віджартувався, а блогер Богдан Буше відзначився словами про те, що вона просто "не може бути 10 з 10", якщо не поголена.

Слова чоловіків обурили суспільство та викликали бурхливу реакцію як серед користувачів, так і серед публічних людей. На це відреагувала Маша Єфросиніна, alyona alyona, Володимир Дантес та багато інших. Хоч Остапчук пояснював, що має право на особисту думку, обговорення не вщухали доволі довго.