43-річна Джасінда Арден та 47-річний Кларк Гейфорд зіграли весілля на винограднику Craggy Range. Молодята запросили на святкування 50 – 75 осіб.

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Експрем'єрка Нової Зеландії вийшла заміж

Церемонія одруження відбулася у суботу, 13 січня. Її ведучим був колишній віцепрем'єр Грант Робертсон. Святкування й танці триватимуть до пізньої ночі.

Наречена одягнула приталену сукню кольору слонової кістки з відкритою спиною і без рукавів. Вона поєднала вбрання з довгою фатою та зібраною зачіскою.

Що відомо про їхні стосунки

Джасінда Арден була головою уряду Нової Зеландії від 2017 року до січня 2023. Вона сама пішла у відставку, пояснюючи своє рішення виснаженням. Окрім того, в уряді впала її авторитетність.

Джасінда заручилася з бойфрендом у 2019 році – тоді її вперше побачили з каблучкою на безіменному пальці. Пара планувала весілля у 2022 році, але його не вдалося провести через карантинні обмеження. Покидаючи свою посаду, Арден оголосила: "Кларку, одружімося нарешті!".

Пара виховує доньку Нів, яка народилась у 2018.