Євгенія Емеральд повідомила, що суд заборонив Євгену Стипанюку до неї наближатися. Для поліцейської у декреті це ще одна перемога "у боротьбі за гідність та безпеку сім'ї".

До слова Був больовий шок, – Євгенія Емеральд впала і сильно травмувалася

Суд заборонив Стипанюку наближуватися до Емеральд

Євгенія Емеральд повідомила, що 29 листопада Деснянський районний суд міста Києва постановив видати Стипанюку обмежувальний припис. Заборони діятимуть 6 місяців. Тепер ексчоловіку Емеральд заборонено:

наближатися більш ніж на 100 метрів до місця проживання Євгенії з донькою;

контактувати зі Євгенією будь-яким способом або розшукувати самостійно чи через третіх осіб.

До цього результату я йшла багато місяців. Це величезна перемога не лише для мене, а й для всіх українських жінок – тепер ви бачите, що справедливість в Україні існує, і за неї варто боротися! Отже, Емеральд – Стипанюк: рахунок 2:0. Це важкий шлях, але правда завжди переможе!

– підкреслила колишня військова.



Євгенія Емеральд / Фото з інстаграму Євгенії Емеральд

Що ще заборонено Стипанюку

На початку листопада пройшло ще одне засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї. Там розглядали справу щодо встановлення можливості Стипанюку бачитися з донькою.

Наразі йому не надали жодних годин для спілкування з донькою. Це рішення ухвалили, опираючись на два відкриті кримінальні провадження.

Нагадаємо, через рік після весілля Євгенія Емеральд повідомила про розлучення з Євгеном Стипанюком. Пізніше вона зізналась, що стала жертвою домашнього насилля та зрад з боку чоловіка.