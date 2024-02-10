Дві ексдівчини Джонатана заявили, що він їх бив, душив та погрожував. Вони наважились на це після того, як Мейджорса навесні минулого року визнали винним у нападі на іншу колишню дівчину Грейс Джаббарі.

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Колишні звинувачують Джонатана Мейджорса в насиллі

Одна з обвинувачів, Емма Дункан, була заручена з актором протягом чотирьох років – з 2015 до 2019 року. Вона стверджує, що під час їхніх стосунків знайшла листування між коханим та іншою жінкою. Після цього Емма хотіла піти від Джонатана, навіть почала збирати свої речі, втім чоловік нібито вдався до фізичної агресії, силоміць штовхнувши її на диван і душивши.

Також, за словами Емми, Мейджорс погрожував її життю і пообіцяв зробити так, що вона ніколи не зможе мати дітей.

Дункан до того ж згадала ще два випадки фізичного насильства, зокрема, коли ексбойбренд вдарив її об поштову скриньку і повалив на землю під час чергової сварки.

Мора Хупер, інша колишня дівчина Джонатана, повідомила, що він контролював її та забороняв обговорювати їхні стосунки з будь-ким іншим. Крім того, дівчина розповіла, що зробила аборт після того, як завагітніла від актора. Вона додала, що Мейджорс погрожував накласти на себе руки, коли вона звинуватила його у зраді та хотіла завершити стосунки.

Жінка також зазначила, що навіть через рік після їхнього розриву актор ображав її, називаючи шлю*ою і погрожуючи завдати шкоди.

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