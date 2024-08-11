Бредлі Купер і Джіджі Хадід планують скоро одружитися, – ЗМІ

Про роман моделі Джіджі Хадід та актора Бредлі Купера стало відомо ще наприкінці 2023 року. Ймовірно, стосунки пари розвиваються дуже швидко, оскільки зірки вже говорять про одруження.

Знаменитостей неодноразово помічали в компанії одне одного. Так, їх доволі часто бачать у Нью-Йорку, де вони тримаються за руки та ходять на побачення.

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Нещодавно інсайдер повідомив, що Купер придбав помешкання, яке розташовується біля маєтку родини Хадід у Пенсильванії. Водночас Джіджі бачать поруч з квартирою Бредлі у Нью-Йорку.

Вони поруч одне з одним таким чином, що провести решту життя разом, здається, буде наступним етапом для них обох,

– повідомило джерело.

До того ж пара нібито почала говорити про спільне проживання та шлюб ще на ранніх стадіях стосунків. Тому, інсайдер впевнений, що заручини та одруження зірок – лише питання часу.

Нагадаємо, Джіджі Хадід виховує 3-річну доньку Хай від співака Зейна Маліка. У 2021 році подружжя на тлі сімейних скандалів розлучилося. Водночас Бредлі Купер був одружений на моделі Ірині Шейк. Експодружжя разом виховує 7-річну доньку Лею.