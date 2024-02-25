Американська зірка Дженніфер Лопес виховує двох дітей-двійнят: Макса та Еммі. Днями їм виповнилося 16 років.

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Дженніфер Лопес відсвяткувала 16-річчя дітей

З нагоди дня народження Дженніфер Лопес відправилася в Японію разом з двійнятами. Зіркова матуся відвідала з донькою та сином кафе з карликовими поросятами, готували матчу в традиційних японських вбраннях і з відповідним головним убором.

Також вони побували в музеї, спостерігали за атракціонами в стилі аніме та дегустували різноманітну їжу.

З днем народження моїх кокосиків. Я люблю вас,

– написала Джей Ло.

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Цікаво, що чоловік знаменитості Бен Аффлек не поїхав на святкування разом з дружиною.

Що відомо про дітей артистки

Максиміліан Девід та Еммі Марібель народилися у 2008 році у шлюбі Дженніфер Лопес та співака Марка Ентоні. Подружжя розлучилось у 2014 році.

Донька Дженніфер Лопес Еммі є небінарною особою. Про це артистка оголосила два роки тому, коли заспівала з дитиною на великій сцені. На мікрофоні в Еммі була веселка, а Джей Ло говорила про доньку з займенником "вони".