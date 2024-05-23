Дженніфер Лопес вперше публічно відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком

У всьому світі активно обговорюють чутки навколо подружнього життя Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Кажуть, що зараз зірки переживають не найкращий час.

На стримінговій платформі Netflix виходить новий фільм з Дженніфер Лопес – "Атлас". З цієї нагоди акторка приїхала на презентацію стрічки до Мексики, де відповідала на запитання журналістів.

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Дженніфер Лопес про стосунки з чоловіком

Джей Ло відповідала лише на запитання щодо фільму, як-от один з журналістів перервав пресконференцію для того, щоб спитати про особисте. Колега артистки зупинив його, однак і Дженніфер не змовчала у відповідь. Вона усміхалась і не стала нервувати.

Вам краще знати,

– іронічно сказала Дженніфер Лопес.

До слова, на безіменному пальці акторки красувалась обручка.

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