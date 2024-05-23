Дженніфер Лопес вперше публічно відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком
Джерело:People
У всьому світі активно обговорюють чутки навколо подружнього життя Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Кажуть, що зараз зірки переживають не найкращий час.
На стримінговій платформі Netflix виходить новий фільм з Дженніфер Лопес – "Атлас". З цієї нагоди акторка приїхала на презентацію стрічки до Мексики, де відповідала на запитання журналістів.
До слова Працюють над розбіжностями: інсайдер повідомив нові подробиці кризи у шлюбі Лопес і Аффлека
Дженніфер Лопес про стосунки з чоловіком
Джей Ло відповідала лише на запитання щодо фільму, як-от один з журналістів перервав пресконференцію для того, щоб спитати про особисте. Колега артистки зупинив його, однак і Дженніфер не змовчала у відповідь. Вона усміхалась і не стала нервувати.
Вам краще знати,
– іронічно сказала Дженніфер Лопес.
До слова, на безіменному пальці акторки красувалась обручка.
Джей Ло вперше відповіла на чутки про розлучення: відео
Що відомо про стосунки зірок
- Після 20 років перерви Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вдруге заручилися, а згодом і одружилися. Після двох років шлюбу в мережі заговорили про кризу у їхніх стосунках.
- Вже довгий час пара не з'являлася разом на публіці, а Met Gala Джей Ло відвідала сама. Згідно з інсайдерами, співачка та актор роз'їхалися і зараз живуть окремо. Вони планують продати спільний будинок.
- Подейкують, що цю кризу спричинила сама Дженніфер Лопес. Вона дуже контролювала чоловіка, а Бен не міг з цим змиритися.