Джамала розсекретила стать третьої дитини та зізналася, чому ця вагітність видалась найважчою

Джамала зараз перебуває на 8 місяці вагітності, відповідно вже зовсім скоро народжуватиме. Нарешті співачка вирішила розсекретити стать дитини.

Раніше вона натякала, що у неї народиться третій син і лише зараз прокоментувала цю інформацію. Крім того, Джа поділилася, як перебігає її третя вагітність. З'ясувалося, що вона найскладніша для виконавиці.

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На кого чекає Джамала

Співачка підтвердила, що в неї має народитися син, але додала, що не проти ще стати мамою дівчинки.

Знаменитість підкреслила, що її третя вагітність припала на період активних благодійних виступів на підтримку України, що було дуже нелегко через сильний токсикоз.

Величезна подія у Вашингтоні під час демократичної конференції й у мене був страшенний токсикоз без перебільшення. Я розумію, що мені настільки погано, що не можу стояти, а мені зараз співати на концерті й говорити з першими обличчями. Але Бог допомагав. Я вагітна з Австралії везла нашим бійцям дрони в літаку,

– розповіла Джамала.

Попри це зірка зазначила, що в декрети не планує йти, бо має дуже багато роботи.

Інтерв'ю з Джамалою: дивіться відео онлайн

Що відомо про старших синів Джамали

Після початку повномасштабного вторгнення тривалий час 6-річний Емір-Рахман та 3-річний Селім-Гірай жили в Варшаві з бабусею та дідусем, бо зіркова матуся побоювалася за їхню безпеку.

Водночас артистка нещодавно прийняла рішення перевезти їх до Києва

"Дуже допомагає бабуся, але здебільшого ми з чоловіком. І це важко поєднувати музику, якісь події й бути мамою ввечері. Коли всіх заколихаю, вранці зварю всім каші... Материнство – найскладніша праця", – підкреслила знаменитість.