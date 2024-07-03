На фестивалі Гластонбері: Дуа Ліпа публічно підтвердила роман з британським актором

Відома співачка Дуа Ліпа виступила на британському музичному фестивалі Гластонбері, де з'явився і її обранець – актор Каллум Тернер з "Фантастичних звірів". Артистка опублікувала спільні фото з коханим.

Про роман зірок почали говорити на початку цього року. Взимку пару помітили разом на заході у Санта-Моніці, в США, де актору ставили запитання. Таким чином вона підтримала нового бойфренда.

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Втім, цього разу своєю публічною присутністю Дуа Ліпу потішив її коханий. Виконавиця показала світлини з фестивалю, де була однією з його хедлайнерів. На фото вона постала в обіймах Каллума. Водночас на інших кадрах пара лежить на траві, насолоджуючись компанією одне одного. Своїм постом артистка заявила про свої щасливі стосунки.

"Танці до сходу сонця біля кам'яного кола – це ритуал Гласто", – написала співачка.

Зазначимо, що, до стосунків з Тернером, Дуа Ліпа протягом 2,5 років зустрічалася зі співаком Анваром Хадідом. Закохані розійшлися через насичений графік артистки. Постійні гастролі співачки стали на заваді стосункам з Хадідом.