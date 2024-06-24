Подарував великий букет, сумку і каблучку Bulgari: Остапчук привітав дружину з днем народження

Сьогодні, 24 червня, дружині українського ведучого Володимира Остапчука, Катерині Полтавській, виповнилося 24 роки. Шоумен вже привітав кохану зі святом, а блогерка показала сюрприз від чоловіка підписникам.

До того ж Остапчук присвятив допис-привітання Катерині. Він також поділився новими романтичними світлинами з коханою.

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Володимир показав кадри з нової фотосесії з Полтавською. На знімках чоловік позував у білій сорочці та чорних штанах, а його дружина в білій сукні. Крім того, Катерина зробила хвилясту укладку та ніжний макіяж.

З днем народження! Дякую, що ти поруч зі мною. Дякую, що кохаєш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Кохаю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука",

– написав під фотографіями шоумен.

У своїх інстаграм-сторіс Катерина також поділилася букетом від коханого. Володимир подарував дружині великий оберемок піоновидних троянд. Крім того, блогерка похизувалася й іншими презентами, які їй, ймовірно, теж зробив Володимир. Серед них – каблучка від Bulgari та сумка Yves Saint Laurent.

Що відомо про стосунки Катерини Полтавської та Володимира Остапчука