Подарував великий букет, сумку і каблучку Bulgari: Остапчук привітав дружину з днем народження
Джерело:Володимир Остапчук
Сьогодні, 24 червня, дружині українського ведучого Володимира Остапчука, Катерині Полтавській, виповнилося 24 роки. Шоумен вже привітав кохану зі святом, а блогерка показала сюрприз від чоловіка підписникам.
До того ж Остапчук присвятив допис-привітання Катерині. Він також поділився новими романтичними світлинами з коханою.
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Володимир показав кадри з нової фотосесії з Полтавською. На знімках чоловік позував у білій сорочці та чорних штанах, а його дружина в білій сукні. Крім того, Катерина зробила хвилясту укладку та ніжний макіяж.
З днем народження! Дякую, що ти поруч зі мною. Дякую, що кохаєш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Кохаю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука",
– написав під фотографіями шоумен.
У своїх інстаграм-сторіс Катерина також поділилася букетом від коханого. Володимир подарував дружині великий оберемок піоновидних троянд. Крім того, блогерка похизувалася й іншими презентами, які їй, ймовірно, теж зробив Володимир. Серед них – каблучка від Bulgari та сумка Yves Saint Laurent.
Що відомо про стосунки Катерини Полтавської та Володимира Остапчука
- Історія кохання телеведучого та блогерки розпочалася у соціальних мережах. Згодом їхнє онлайн-спілкування поступово переросло у реальні зустрічі.
- Символічною датою початку стосунків стало 4 жовтня – день, коли Остапчук офіційно завершив свій попередній шлюб.
- На початку свого роману пара намагалася зберігати приватність, але вже у 2023 році їхні стосунки стали предметом активних обговорень у соціальних мережах.
- Підозри щодо офіційного союзу Катерини й Володимира виникли 22 лютого, коли в мережі з'явилося їхнє спільне фото з сервісного центру.
- Остапчук не приховував своїх емоцій, називаючи цей день одним з найщасливіших у своєму житті. Проте, як зізналася Полтавська, їхнє одруження відбулося досить спонтанно у березні. Пишне весілля, про яке мріє наречена, поки що відкладається щонайменше на рік.
- Цікаво, що для телеведучого цей шлюб став третім, тоді як Катерина вперше офіційно оформила свої стосунки.