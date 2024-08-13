Дружина Павліка розкрила причину затримки мовлення сина: "МРТ розшифровували 6 разів"

Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова виховують спільного сина Михайла. Малюку діагностували диспраксію – неврологічний розлад, що впливає на координацію рухів. Дружина артиста розповіла, як вони дізналися причину "відкату в розвитку" сина.

З'ясувалося, що блогерка з Михасиком відвідали невролога в Чернівцях, яка й пояснила причину затримки мовлення в хлопчика. Крім того, вона розповіла, чи зможе Михайло в майбутньому розмовляти.

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За словами Репяхової, лікарка діагностувала у її сина затримку психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Для цього, як зазначила інфлюенсерка, МРТ розшифровували 6 разів.

У нього є сенсорні порушення, він не катається ні на велосипеді, ні на самокаті, має синдром незграбної дитини,

– розповіла Катерина.

Невролог припустила, що причиною затримки розвитку могла стати перенесена Реп'яховою під час вагітності інфекція, можливо COVID-19. Попри діагноз, лікарка висловила оптимізм щодо майбутнього розвитку дитини.

Михасик буде розмовляти 100%,

– зазначила зіркова матуся.

Крім того, фахівець не виявила ознак генетичних відхилень.

Катерина Репяхова розповіла про діагноз сина / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, син Віктора Павліка пройшов низку терапевтичних заходів, включаючи логопедичні заняття, іпотерапію та дельфінотерапію і вже навіть почав вимовляти свої перші слова.