Дружина українського співака поспілкувалася з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Її запитали про стосунки з єдиною донькою Віктора Павліка – Христиною.
До слова Хотів познайомитися: дружина Віктора Павліка отримала повідомлення про невірність чоловіка
Які стосунки у Катерини Репяхової та доньки Віктора Павліка
Катерина Репяхова відповіла, що у неї та Христини – чудові стосунки. Однак донька співака ще не бачилась з братом Михайликом. Блогерка своєю чергою у ці справи не втручається.
Не бачимося. Чому не питайте. Я відповідаю за своїх родичів. З усіма моїми Михась бачиться. З Христиною ми в прекрасних стосунках. Але ініціативи від неї ніколи не було побачити Михася. Від Віктора Павліка теж (щоб вони побачилися). А я зі своїми ініціативами не лізу. Я ініціюю тільки зустріч з бабусею Шурою. Тому що це святе,
– зізналась зіркова дружина.
Катерина Репяхова про стосунки з донькою Павліка / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про доньку артиста
- Христина – єдина донька співачка Віктора Павліка. Вона народилась від другого шлюбу музиканта зі Світланою, яка родом з Узбекистану. Артист прожив з обраницею 8 років, після чого вони розлучилися.
- Зіркова донька веде непублічне життя. За словами Віктора Павліка, вона не пішла його стопами.
- Христина одружилась та народила доньку у 2013. Вона взяла прізвище чоловіка – Василець. Зараз дівчині 37 років.