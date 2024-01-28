Дружина українського співака поспілкувалася з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Її запитали про стосунки з єдиною донькою Віктора Павліка – Христиною.

До слова Хотів познайомитися: дружина Віктора Павліка отримала повідомлення про невірність чоловіка

Які стосунки у Катерини Репяхової та доньки Віктора Павліка

Катерина Репяхова відповіла, що у неї та Христини – чудові стосунки. Однак донька співака ще не бачилась з братом Михайликом. Блогерка своєю чергою у ці справи не втручається.

Не бачимося. Чому не питайте. Я відповідаю за своїх родичів. З усіма моїми Михась бачиться. З Христиною ми в прекрасних стосунках. Але ініціативи від неї ніколи не було побачити Михася. Від Віктора Павліка теж (щоб вони побачилися). А я зі своїми ініціативами не лізу. Я ініціюю тільки зустріч з бабусею Шурою. Тому що це святе,

– зізналась зіркова дружина.



Катерина Репяхова про стосунки з донькою Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про доньку артиста