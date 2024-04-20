Дружина Віктора Павліка зізналася, чи готовий 58-річний артист до другої дитини

Дружина українська співака Віктора Павліка, блогерка і бізнесвумен Катерина Репяхова чесно поділилася ставленням чоловіка щодо народження ще однієї дитини. Жінка зізналася, що сама не проти завагітніти вдруге.

Зіркова пара вже має дворічного сина Михайла. Втім, у малюка є затримка мовлення і цією проблемою Катерина активно займається.

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Чи хоче Віктор Павлік ще одну дитину

Жінка розповіла, що вже готова до другої вагітності. Водночас Віктор Павлік не висловлює такого бажання, а все через його вік. Артисту нещодавно виповнилося 58 років, і через це він вважає себе занадто старим.

Однак, Репяхова, незважаючи на відсутність мотивації свого чоловіка, планує таки стати матір'ю вдруге. Катерина зізналася, що хоче донечку.

Віктор Франкович каже, що він старий і не витримає. А я, звісно, хочу ще дітей. Хочу ще дуже донечку. Головне, що я хочу,

– запевнила блогерка.

Інтерв'ю Катерини Репяхової: дивіться відео онлайн

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