Дружина Віктора Павліка зізналася, чи готовий 58-річний артист до другої дитини
Джерело:ICTV
Дружина українська співака Віктора Павліка, блогерка і бізнесвумен Катерина Репяхова чесно поділилася ставленням чоловіка щодо народження ще однієї дитини. Жінка зізналася, що сама не проти завагітніти вдруге.
Зіркова пара вже має дворічного сина Михайла. Втім, у малюка є затримка мовлення і цією проблемою Катерина активно займається.
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Чи хоче Віктор Павлік ще одну дитину
Жінка розповіла, що вже готова до другої вагітності. Водночас Віктор Павлік не висловлює такого бажання, а все через його вік. Артисту нещодавно виповнилося 58 років, і через це він вважає себе занадто старим.
Однак, Репяхова, незважаючи на відсутність мотивації свого чоловіка, планує таки стати матір'ю вдруге. Катерина зізналася, що хоче донечку.
Віктор Франкович каже, що він старий і не витримає. А я, звісно, хочу ще дітей. Хочу ще дуже донечку. Головне, що я хочу,
– запевнила блогерка.
Інтерв'ю Катерини Репяхової: дивіться відео онлайн
Що відомо про сина Репяхової та Павліка
- У 2020 році зіркова пара стала батьками сина Михайла.
- У дитини виявили затримку мовлення та специфічний розлад мовної артикуляції. Лікуванням Михайла Катерина ділиться з підписниками свого блогу. Також жінка вірить, що син обов'язково одужає.
- Водночас у хлопчика діагностували клишоногість, захворювання, яке може або зникнути природним шляхом, коли дитина виросте, або зберігатиметься протягом усього життя.
- За словами Репяхової, лікування сина проходить доволі успішно. Він почав відтворювати звуки, говорить деякі слова і демонструє краще розуміння розмовної мови.