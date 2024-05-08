Другий півфінал Євробачення-2024 вже скоро: де й коли дивитися прямий ефір

8 травня 2024, 19:34
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9 травня у шведському Мальме відбудеться другий півфінал Євробачення-2024. У прямому ефірі свої номери покажуть представники ще 16 країн, серед яких одна з лідерів букмекерів – Швейцарія.

В Україні спостерігати за перебігом подій у Мальме можна з допомогою одразу кількох платформ. Яких саме – дізнайтеся далі на Show 24

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Де дивитися другий півфінал Євробачення-2024

Другий півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення. 

Незмінним коментатором конкурсу є Тімур Мірошниченко. 

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2024

  1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  2. Албанія: BESA – TITAN
  3. Греція: Marina Satti – ZARI
  4. Швейцарія: Nemo – The Code
  5. Чехія: Aiko – Pedestal
  6. Австрія: Kaleen – We Will Rave
  7. Данія: SABA – SAND
  8. Вірменія: LADANIVA – Jako
  9. Латвія: Dons – Hollow
  10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11
  11. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  12. Бельгія: Mustii – Before The Party's Over
  13. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  14. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  15. Норвегія: Gåte – Ulveham
  16. Нідерланди: Joost Klein – Europapa

Також 9 травня свої номери презентують представники "великої п'ятірки": Франції, Іспанії та Італії, однак за них не голосуватимуть, оскільки вони вже у фіналі конкурсу. 

Хто вже пройшов у фінал

У першому півфіналі 7 травня глядачі обрали 10 фіналістів. 

  • Сербія: Teya Dora – Ramonda
  • Португалія: Іоланда – Grito
  • Словенія: Raiven – Veronika
  • Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  • Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  • Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Талі – Fighter

Автор: Христина Кобак