В Україні спостерігати за перебігом подій у Мальме можна з допомогою одразу кількох платформ. Яких саме – дізнайтеся далі на Show 24.
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Де дивитися другий півфінал Євробачення-2024
Другий півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення.
- Пряма трансляція з Мальме буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура".
- Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.
Незмінним коментатором конкурсу є Тімур Мірошниченко.
Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2024
- Мальта: Sarah Bonnici – Loop
- Албанія: BESA – TITAN
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Чехія: Aiko – Pedestal
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
- Данія: SABA – SAND
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Латвія: Dons – Hollow
- Сан-Марино: MEGARA – 11:11
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Бельгія: Mustii – Before The Party's Over
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
Також 9 травня свої номери презентують представники "великої п'ятірки": Франції, Іспанії та Італії, однак за них не голосуватимуть, оскільки вони вже у фіналі конкурсу.
Хто вже пройшов у фінал
У першому півфіналі 7 травня глядачі обрали 10 фіналістів.
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Португалія: Іоланда – Grito
- Словенія: Raiven – Veronika
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Талі – Fighter