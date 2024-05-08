В Україні спостерігати за перебігом подій у Мальме можна з допомогою одразу кількох платформ. Яких саме – дізнайтеся далі на Show 24.

Не пропустіть "Це мій маніфест": учасники Євробачення-2024 публічно підтримали Україну

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2024

Другий півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення.

Пряма трансляція з Мальме буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура" .

. Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення" .

та . Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.

Незмінним коментатором конкурсу є Тімур Мірошниченко.

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2024

Мальта: Sarah Bonnici – Loop Албанія: BESA – TITAN Греція: Marina Satti – ZARI Швейцарія: Nemo – The Code Чехія: Aiko – Pedestal Австрія: Kaleen – We Will Rave Данія: SABA – SAND Вірменія: LADANIVA – Jako Латвія: Dons – Hollow Сан-Марино: MEGARA – 11:11 Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Бельгія: Mustii – Before The Party's Over Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Норвегія: Gåte – Ulveham Нідерланди: Joost Klein – Europapa

Також 9 травня свої номери презентують представники "великої п'ятірки": Франції, Іспанії та Італії, однак за них не голосуватимуть, оскільки вони вже у фіналі конкурсу.

Хто вже пройшов у фінал

У першому півфіналі 7 травня глядачі обрали 10 фіналістів.