Розірвали український Twitch: Дорофєєва та Лебіга випустили трек і зібрали 5,4 мільйона донатів

Поки ми спали, Надя Дорофєєва та блогер Міша Лебіга провели онлайн-трансляцію в Twitch, де презентували спільний трек "А я все плакала". За півтори години прямого ефіру вони не лише запрем'єрили пісню, а й зібрали шалену суму донатів.

Кошти, зібрані під час трансляції, будуть розподілені між "Азовом" та постраждалими під час удару по Чернігову 17 квітня. Цей дует не лише зробив з прем'єри причину для донатів, а й встановив рекорд на українському Twitch – понад 50 тисяч глядачів у прямому ефірі.

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Прем'єра пісні відбулася у прямому ефірі Twitch, який провели 17 квітня о 23:00 за київським часом. Під час трансляції планували збирати кошти "Азову" на FPV, однак після ракетного удару по Чернігову, який відбувся вранці того ж дня, вирішили порівну розділити зібрані кошти між "Азовом" та постраждалими у цій трагедії. І навіть після ефіру донати продовжували надходити на банку. Отож, загальна сума, яку вдалося зібрати на час публікації матеріалу – 5 611 662 гривні.

Ви ще можете Банка буде активна до 12:00.



Лебіга і Дорофєєва зібрали понад 5 мільйонів / Скриншот

Про що трек Дорофєєвої та Лебіги

Лірично-іронічний хіт "А я все плакала" Дорофєєва та Лебіга написали разом з Іваном Клименком. У ньому порушили важливу та дуже актуальну тему – неймовірну кількість хейту в інтернеті. Багато людей забувають, що те, що вони пишуть, часом дуже жорстко впливає на людей, які це читають. Сваряться між собою, звертають увагу на всілякі дрібниці, шукають, за що б зачепитись.

Автори прагнуть, щоб цей трек став нагадуванням про те, що краще у мережі обіймати та підтримувати одне одного, ніж продовжувати викидати образи та злість.

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала": дивіться відео онлайн

Всю ніч трек розривав музичні платформи, а вранці 18 квітня відбулася прем'єра кліпу на ютубі, яка, найімовірніше, теж зовсім скоро вирветься у тренди.