16-річна донька Кошового чесно зізналася, що перебуває у стосунках: рідкісний кадр з обранцем
Джерело:Варвара Кошова
16-річна донька Євгена Кошового, Варвара, дуже рідко показує прихильникам спільні фото з родиною і друзями. Однак, дівчина вперше опублікувала кадр з коханою людиною, таким чином зазначивши, що перебуває у стосунках.
Цікаво, що у січні цього року дружина Кошового, Ксенія, привітала у своїх соцмережах доньку з днем народження. Жінка опублікувала фото підрослої дитини з лаконічним підписом.
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Варвара потішила фанатів світлиною з хлопцем. На кадрі видно тільки руки закоханих. Водночас дівчина не показала обличчя свого обранця.
Донька Кошового, ймовірно, не хоче поки знайомити аудиторію зі своїм хлопцем. Втім, новим фото вона заявила про свої стосунки.
До того ж світлина підпису немає, але Варвара залишила смайлик-серце білого кольору.
Варвара Кошова з хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Варвару Кошову
- Дівчина брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти", де одним з членів журі був її батько. Тоді Варвара виграла 20 тисяч гривень.
- До того ж донька Кошового спробувала свої сили у проєкті "Голос. Діти", оскільки займається співом. Водночас Євген раніше розповідав, що Варвара хоче стати співачкою.
- Дівчина закінчила 11 класів школи й в цьому році вступатиме до університету. Її зірковий батько зізнався, що його донька планувала навчатися на творчій спеціальності в Польщі.
- Втім, навесні 2023 року Варвара потрапила у скандал. Вона почала знімати відео у тіктоці під російські треки виконавців – "Монеточка", Boulevard Depo, Face та інших.
- У коментарях підписники Кошової почали обурюватися й писати, що та просуває культуру країни-агресора. Втім, реакція зіркової доньки була не тактовною.
- Кошовий згодом провів виховну бесіду з дівчиною. Однак, він повідомив, що не може впливати на російську мову спілкування доньки в соцмережах.