16-річна донька Кошового чесно зізналася, що перебуває у стосунках: рідкісний кадр з обранцем

16-річна донька Євгена Кошового, Варвара, дуже рідко показує прихильникам спільні фото з родиною і друзями. Однак, дівчина вперше опублікувала кадр з коханою людиною, таким чином зазначивши, що перебуває у стосунках.

Цікаво, що у січні цього року дружина Кошового, Ксенія, привітала у своїх соцмережах доньку з днем народження. Жінка опублікувала фото підрослої дитини з лаконічним підписом.

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Варвара потішила фанатів світлиною з хлопцем. На кадрі видно тільки руки закоханих. Водночас дівчина не показала обличчя свого обранця.

Донька Кошового, ймовірно, не хоче поки знайомити аудиторію зі своїм хлопцем. Втім, новим фото вона заявила про свої стосунки.

До того ж світлина підпису немає, але Варвара залишила смайлик-серце білого кольору.



Варвара Кошова з хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Варвару Кошову