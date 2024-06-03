Уперше за часів незалежності: українець переміг на конкурсі імені королеви Єлизавети

Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на Міжнародному музичному конкурсі імені королеви Єлизавети. Захід проходив у ніч з 1 на 2 червня у Брюсселі.

Важливо, що тріумф музиканта на конкурсі був історичним для України. Удовиченко став першим представником нашої держави, який переміг за часи незалежності.

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Як переможець, Дмитро отримає грошову премію 25 тисяч євро від королеви Матильди. Також наступні чотири роки він матиме право грати на легендарній скрипці Страдіварі "Гаггінс" 1708 року та давати концерти у Бельгії й інших країнах світу.

У фіналі конкурсу, який збігся з днем народження скрипаля, він блискуче виконав перший скрипковий концерт видатного композитора Дмитра Шостаковича, продемонструвавши високу майстерність.

Як Дмитро Удовиченко виступив у фіналі музичного конкурсу імені королеви Єлизавети: дивіться відео онлайн

Підкреслимо, на церемонії нагородження українець виявив принципову громадянську позицію, демонстративно не потиснувши руку одному з членів журі – росіянину Вадиму Рєпіну, який активно підтримує режим Путіна.

Що відомо про конкурс імені королеви Єлизавети