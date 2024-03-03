Новину про розрив оголосила Олена Борисова у своїх соцмережах. Вона спершу не дозволяла собі розповісти про цей факт через родини, які пережили більше випробувань. Але рестораторка не могла приховати інформацію від прихильників, що стежили за подружжям роками.

До слова Не відповідала, бо боліло, – зірка "Одного разу під Полтавою" оголосила про розлучення

Дмитро та Олена Борисови розлучилися

Наш з Дмитром шлюб закінчився, в січні ми офіційно розлучилися. Декілька років тому в одному з інтерв'ю я сказала, що не існує імунітету від розлучень: життя занадто непередбачуване. І все, що залишається – насолоджуватися спільним шляхом і відпускати один одного, коли вас кличуть різні маршрути,

– повідомила Олена.

Борисова зізналась, що про розлучення боляче та важко говорити вголос. Але вона знає, як відпускати з повагою та вдячністю, а тому зробила це.

"Не ідеалізую нічого. Зараз триває перехідний період, який кожен, хто розлучається, проходить в кілька непростих етапів", – додала Олена.

Рестораторка зауважила, що зараз у пріоритеті для неї – діти та їхній стан на тлі розлучення батьків. Щодо їхнього спільного бізнесу: він продовжить функціонувати, особисте життя на компанію не впливатиме.

Я вірю, що все стається так, як має бути. Я знаю, що сьогодні я не одинока на цьому шляху. Розлучення – не весняна прогулянка. Це болючий шлях до себе, крізь сумніви та невпевненість, – підсумувала Олена Борисова.

Що відомо про подружжя Борисових

Дмитро та Олена Борисови – відомі українські ресторатори і власники закладів компанії GastroFamily. Вони одружилися у 2014 році.

У шлюбі в Олени та Дмитра народилося п'ятеро спільних дітей. Наймолодша дитина подружжя народилась 23 січня 2021 року – це дівчинка Ліда.

Також у Дмитра Борисова є ще двоє дітей від попереднього шлюбу.



Дмитро та Олена Борисові з дітьми / Фото з інстаграму Борисових