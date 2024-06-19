Головний мандрівник світу та України: як змінися та де зараз перебуває Дмитро Комаров

Український телеведучий став улюбленцем мільйонів не тільки в межах нашої країни, а й далеко за кордоном. Його мандри завжди вражають екзотичністю та новаторським підходом.

Дмитро народився в Києві, а днями відсвяткував 40-річний ювілей. Завдяки активній професійній діяльності, авторським проєктам і самовіддачі, Комарова у 2020 році нагородили званням "Заслуженого журналіста України". Детальніше про те, як мінявся ведучий і чим займається зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Початок кар'єри та мандри світом

З юних років у Дмитра вже було захоплення журналістикою. Перша стаття хлопця вийшла в 12 років, а вже в 16 – почав працювати в українському тижневику "Телетиждень". Комаров здобув дві освіти: перша – інженер у Національному транспортному університеті, друга – фахівець зі зв'язків з громадськістю в Київському національному університеті культури та мистецтв.

Дмитро Комаров у дитинстві з меншими братом і сестрою / Фото з інстаграму ведучого

Чоловік весь цей час продовжував розвиватись у журналістській царині. Прізвище Комаров дедалі частіше з'являлось на сторінках різних видань. Дмитро був у ролях спецкореспондента, фотокореспондента тощо.



Дмитро Комаров у юності /Фото з інстаграму ведучого

У студентські роки журналіст полюбив подорожі незвичайними маршрутами. А коли повертався до України, то продавав фоторепортажі з екзотичних місцевостей. Таким чином мандрівник отримував гроші на подальші поїздки.

Під час перебування у Таїланді, до чоловіка прийшла ідея створити власне шоу, де він показуватиме та розповідатиме про незвичні місця всього світу. Українські телеканали поставились зі скепсисом до такої ідеї та відмовляли Дмитру. Однак журналіст наполіг на своєму та випустив пілотний випуск проєкту "Світ навиворіт" за власний кошт і не прогадав. Станом на сьогодні вийшло понад 240 епізодів, які налічуються в 15 сезонах.

Дмитро Комаров у першому сезоні "Світ навиворіт" / Фото ТСН

Окрім незвичного контенту для пересічних людей, Комаров також встановив доволі багато рекордів. До прикладу:

у 2009 році ведучий подолав 20 000 км за 90 днів і встановив рекорд "максимальний пробіг Індією своїм ходом за мінімальний термін";

2018 – під час туру містами України Комаров роздав 10 185 автографів і встановив рекорд "наймасовіша офіційно зареєстрована автограф-сесія";

у 2019 році Дмитро та пілот Ігор Табанюк із членами екіпажу облетіли всі області країни (крім зони бойових дій та Криму) за 3 дні.

Цікаво, що в кожну подорож ведучий бере із собою синьо-жовтий прапор.

Згодом чоловік започаткував благодійну ініціативу #ЧашкаКави, яка має на меті допомогти тяжкохворим дітям. Під час пандемії коронавірусу зібрані гроші спрямовувались на купівлю необхідних засобів для порятунку людей. Під час повномасштабного вторгнення Дмитро не ділиться деталями волонтерської діяльності, але відомо, що активно допомагає воїнам ЗСУ.

Комарова також пам'ятають як учасника телепроєкту "Танці із зірками". Після сьомого ефіру чоловік ухвалив добровільне рішення покинути проєкт через те, що в нього накопичилось чимало своїх справ поза шоу.

Дмитро Комаров: Я намагаюся принести "Світ навиворіт" у шоу "Танці з зірками": дивитись відео онлайн

Особисте життя

Комаров ніколи не ділився залаштунками особистого життя, однак у 2019 році настав день X. Ведучий опублікував допис, де повідомив, що одружився з Олександрою Кучеренко.

Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя та тримав у секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось настав. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною, – повідомив Комаров.

Згодом розкрились й інші деталі романтичних стосунків пари. Вони познайомились на шоу "Міс Україна-2016", де Дмитро був ведучим, а Олександра – учасницею, яка невдовзі стала й переможницею.

Закохані тривалий час приховували стосунки. Освідчувався чоловік у небі. Він організував повітряну прогулянку вертольотом над Києвом. Через те, що було дуже шумно, Дмитро витягнув каблучку та запитав поглядом дівчини чи вийде вона за нього заміж. Саме весілля відгуляли в столиці, а вінчання пройшло в Єрусалимі.

Мандрівник радо розповідає, що йому подобається сімейне життя. Щоб проводити більше часу з обраницею, Дмитро навіть зменшив тривалість своїх відряджень за кордоном. Цікава деталь, що під час знімання проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", чоловік у Карпатах зустрівся з мольфаркою, яка сказала, що в нього з дружиною велике кохання, а сімейне гніздечко поповниться двома синами.

Де зараз і чим займається Дмитро Комаров

Під час повномасштабного вторгнення чоловік залишається в Україні та продовжує працювати на користь країни. Спочатку журналіст фотографував постраждалі регіони. Спочатку це була Київщина, а згодом – Буча, Чернігівщина, деокуповані Харківщина та Херсон.

Згодом Дмитро презентував масштабний проєкт "Рік" до роковин повномасштабного вторгнення. Туди увійшли декілька частин і навіть присутня частина інтерв'ю з Володимиром Зеленським.

Сьогодні Комаров працює над програмою "Світ навиворіт. Україна", в якій показує реалії життя під час війни, відвідує різні українські міста та ділиться особливостями кожного з регіонів.