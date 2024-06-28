Влучили три снаряди, – відома дизайнерка розкрила правду про пошкоджений батьківський дім
Джерело:ТСН
На початку повномасштабного вторгнення дизайнерка Юлія Магдич встигла евакуювати своїх батьків та бабусю з дідусем зі столиці до Львова, що врятувало їм життя. З'ясувалося, що їхній будинок у Київській області зазнав значних руйнувань внаслідок російського обстрілу. Модельєрка детальніше розповіла про цю драматичну історію.
Юлія також поділилася, у якому зараз стані їхнє житло. Крім того, дизайнерка зізналася, чи зверталася за державною допомогою з відновлення житла.
Не пропустіть Я дуже сумував, – Дан Балан несподівано повернувся в Україну
Юлія Магдич зазначила, що дім її батьків знаходиться на Київщині у Житомирському напрямку, який на початку повномасштабного вторгнення був одним з найнебезпечніших. У житло близьких дизайнерки влучило три снаряди.
Два розірвало, а один – ні, його прибрали, коли деокупували територію. Ще кілька впало у ставок поблизу, але їх ще не забрали, тому поки що не купаємося. Ями були величезні,
– розповіла модельєрка.
Попри пошкодження, родині вдалося частково відновити житло.
Ми більш-менш довели до ладу кухню, спальну… Тобто такі місця, де родина переважно відпочиває. А у коридорі ми залишили тріщину, яка нагадує, що війна продовжується. Це для нас такий символ, що ми очікуємо на перемогу,
– поділилася Юлія.
Вона додала, що подала заявку на державну допомогу для відновлення житла, хоча розуміє, що зараз є більш нагальні потреби, особливо для армії.
Не знаю, чи колись щось відшкодують, але будемо сподіватися. Наразі триває війна і мені здається, що є більш актуальні питання з фінансування у держави. Це в першу чергу, військо. А вже як закінчиться, сподіваюся, що українці все отримують,
– наголосила дизайнерка.
Інтерв'ю з Юлією Магдич: дивіться відео онлайн
Що відомо про Юлію Магдич
- Дизайнерка у 2013 році створила унікальний бренд JULIYA MAGDYCH, який спеціалізується на створенні вишиванок, суконь та аксесуарів з використанням українських фольклорних мотивів. Візитівка бренду – складна етнічна 3D-вишивка, розроблена на основі автентичних українських орнаментів.
- Модельєрка черпає натхнення з музейних колекцій та дослідницьких подорожей Україною.
- Важливо, що колекції Магдич здобули визнання не лише в Україні, а й на міжнародних модних показах.
- Особисте життя Юлія не любить ні з ким обговорювати, проте зазначила, що наразі не заміжня, але її серце зайняте.