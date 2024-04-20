Хтось може мене засуджувати, – Сергій Танчинець про повернення дітей в Україну під час війни
Джерело:"Люкс ФМ"
Донька та син лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Сергія Танчинця, зараз живуть в Японії. Днями співак розповів, чи планують вони повертатися до України.
Це питання турбує фанів артиста, адже лише нещодавно його 6-річний син Лук'ян пішов до першого класу за кордоном. Попри це, виявляється, колишня дружина Танчинця з дітьми незабаром планує переїжджати.
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Де житимуть діти Сергія Танчинця
Виконавець поділився, що влітку, ймовірно, вони переїдуть до Іспанії.
Там в мене є друзі, яких я попросив облаштувати, підшукати квартиру і так далі,
– сказав артист.
Він додав, що поки Ганна облаштовуватиме побут в Іспанії, донька з сином будуть жити в нього й нарешті відвідають бабусь та дідусів. Їхній приїзд в Україну планується у липні. Водночас поки Лук'ян та Анастасія не повертаються до країни назавжди через війну.
Ситуація (в Україні – 24 Канал) ще трохи важкувата. Не знаю, люди по-різному можуть це сприймати. Хтось може мене засуджувати, що мої діти не будуть жити в Україні. Ми всі, батьки, шукаємо для своїх дітей кращі варіанти для того, щоб точно не перейматися безпекою найрідніших людей,
– наголосив співак.
Інтерв'ю з Сергієм Танчинцем: дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Сергія Танчинця
- На початку повномасштабного вторгнення Анастасія та Лук'ян разом з мамою перебралися до Японії.
- Днями хлопець якраз пішов до першого класу. Зауважимо, що в Японії навчальний рік розпочинається навесні.
- Водночас його сестра рік навчалася в місцевій школі, але через мовний бар'єр Настя повернулася до української школи, де наразі продовжує навчання дистанційно.
- Внаслідок війни й переїзду дітей з матір'ю до Японії, зустрічі з татом є непростим завданням. Однак зірковому батькові вдалося декілька разів побачитися з донькою та сином особисто. Зокрема, Сергій та його гурт провели два благодійні концерти в Японії. Крім того, діти за цей час декілька разів відвідували Україну.