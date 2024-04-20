Хтось може мене засуджувати, – Сергій Танчинець про повернення дітей в Україну під час війни

Донька та син лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Сергія Танчинця, зараз живуть в Японії. Днями співак розповів, чи планують вони повертатися до України.

Це питання турбує фанів артиста, адже лише нещодавно його 6-річний син Лук'ян пішов до першого класу за кордоном. Попри це, виявляється, колишня дружина Танчинця з дітьми незабаром планує переїжджати.

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Де житимуть діти Сергія Танчинця

Виконавець поділився, що влітку, ймовірно, вони переїдуть до Іспанії.

Там в мене є друзі, яких я попросив облаштувати, підшукати квартиру і так далі,

– сказав артист.

Він додав, що поки Ганна облаштовуватиме побут в Іспанії, донька з сином будуть жити в нього й нарешті відвідають бабусь та дідусів. Їхній приїзд в Україну планується у липні. Водночас поки Лук'ян та Анастасія не повертаються до країни назавжди через війну.

Ситуація (в Україні – 24 Канал) ще трохи важкувата. Не знаю, люди по-різному можуть це сприймати. Хтось може мене засуджувати, що мої діти не будуть жити в Україні. Ми всі, батьки, шукаємо для своїх дітей кращі варіанти для того, щоб точно не перейматися безпекою найрідніших людей,

– наголосив співак.

Інтерв'ю з Сергієм Танчинцем: дивіться відео онлайн

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