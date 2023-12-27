Зранку 25 грудня у будинку в Х'юстоні на вулиці Роуздейл сталася пожежа. Вона знищила будинок, де жила Бейонсе в дитинстві.

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Від пожежі постраждав дім дитинства Бейонсе

Цегляний будинок почав горіти несподівано, причину ще не встановили. Найбільше пошкоджений другий поверх. Нинішні мешканці вибігли з дому в різдвяних піжамах вчасно, тому змогли врятуватися від полум'я.

У цьому домі Бейонсе жила з батьками від народження до п'яти років. Фанати знаменитої артистки, які відвідують туристичні екскурсії про неї, найбільше обожнюють цей дім. Це одна з найпопулярніших зупинок.

Від пожежі постраждав дім дитинства Бейонсе: відео

Таке стається не вперше

Менш як 2 роки тому у Новому Орлеані сталася пожежа в розкішному особняку Бейонсе та її чоловіка, репера Jay-Z, вартістю близько 2,4 мільйона доларів.

Полум'я міг спричинити дивний чоловік, який гуляв територією хвилинами раніше. На щастя, на той час нікого вдома не було.

Кілька місяців до цього невідомі пограбували три складські приміщення, які орендує продюсерська компанія артистки. Грабіжники викрали цінні речі – дорогі дизайнерські сумки та сукні, які належать співачці, та особисті речі її стиліста. Збитки оцінили в понад мільйон доларів – 28 мільйонів гривень.