Обов'язково надішліть їх мамі: добірка чуттєвих пісень, які варто послухати у День матері

Для кожного мама – особлива й найближча людина. Вона з радістю огортає своїх дітей любов'ю і турботою. День Матері – це час, коли ми маємо нагоду висловити вдячність та шанування найважливішій жінці в житті.

Щоб подякувати матерям за їхню підтримку, ми зібрали п'ять різноманітних пісень. Ця святкова добірка, від емоційних мелодій до проникливої лірики, оспівує унікальний зв'язок між матір'ю та дитиною.

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Які пісні включити у День матері

З нагоди свята чимало українських виконавців випускали чуттєві композиції. Зокрема, співачки KRISTONKO, Христина Дарвай, Ірина Федишин, Lana Demko & Victoria Berezovskaya та артист VOLKANOV.

KRISTONKO – "Мамо": дивіться відео онлайн

Христина Дарвай – "МАМА": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "Подзвони до мами": дивіться відео онлайн

Lana Demko & Victoria Berezovskaya – "ОЧІ МАМИ": дивіться відео онлайн

VOLKANOV – "МАМА": дивіться відео онлайн