"Мирного неба у вільній країні": зірковий бомонд привітав з Днем Конституції України
В Україні 28 червня відзначають День Конституції. Найважливіший документ ухвалили у 1996 році – 28 років тому. Саме тоді країна закріпила свою незалежність та визначила права громадян.
Українські зірки привітали з Днем Конституції на своїх сторінках, пише Show 24. У важливе державне свято вони бажають всім українцям перемоги та мирного неба.
До слова З Днем Конституції, – Олена Зеленська щемливо звернулася до українців
Ілона Гвоздьова
Танцівниця привітала зі святом та нагадала про кілька важливих статей з Конституції України – право на життя, повагу до його гідності, право на особисту недоторканність і свободу слова.
Вітаю всіх нас, українців, з Днем Конституції України. Бажаю всім нам знати і захищати свої права і мирного неба у вільній країні,
– написала Ілона Гвоздьова.
Ектор Хіменес-Браво
Кулінар колумбійського походження поділився фото з Києва.
"З Днем Конституції України. Працюємо, допомагаємо та віримо. Слава Україні! Слава всім нашим захисникам!" – написав Ектор.
Анастасія Приходько
Співачка підкреслила, що щодня Україна виборює права бути вільною і незалежною.
Конституція закарбувала волю нашого народу творити майбутнє у суверенній, народовладній державі. І кожен з нас обов'язкового житиме саме в такій Україні! Бажаю українцям завжди мати можливість вільно творити, обирати і висловлювати власну думку на своїй землі. Світлого майбутнього країні і миру,
– написала артистка.
З державним святом також привітали Джамала, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, Даша Квіткова, Світлана Тарабарова та багато інших знаменитостей.
Зірки вітають з Днем Конституції / Фото з інстаграм-сторіз