Живуть в Україні та за її межами: відомі люди Києва, якими має пишатись кожен

Уже традиційно, в останню неділю травня відзначають День Києва. Цьогоріч святкування припало на 26 травня. Українська столиця була і є символом стійкості та незламності, в якій народилось і живе чимало видатних людей.

Значна частина українських сучасників є корінними киянами, які живуть і творять, як на теренах України, так і поза її межами. У нашій добірці пропонуємо дізнатись про видатних співаків, акторів, ведучих, письменників – детальніше у матеріалі Show 24.

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Мілла Йовович

Американська акторка у 1975 році народилась у Києві, проте у 1981 – емігрувала з родиною до США. Там Мілла почала розвивати свою модельну та акторську кар'єри. Її часто запитували про українське та російське коріння, і вона завжди відповідала, що народилась в Україні, але і росіянкою відчуває себе також. У 1994 році дівчина випустила дебютний альбом, до якого увійшла українська народна пісня "Ой у гаю, при Дунаю".

Мілла Йовович співає українську пісню "Ой у гаю, при Дунаю": дивитись відео онлайн

Після Помаранчевої революції Йовович разом із матір'ю приїхали до Києва. Під час Революції Гідності акторка в мережі підтримала українців та оголосила збір коштів. А вже під час повномасштабного вторгнення Росії висловила тотальну підтримку Україні, записавши звернення до людей, взяла участь у благодійних акціях та проєктах, спрямованих на збір коштів українцям.

Євген Клопотенко

Відомий український шеф-кухар народився у 1986 році в Києві. В силу життєвих обставин, Євгену довелось пожити за межами України: в бабусі в Англії, потім в Італії, навчався в столичному виші, а потім поїхав на практику в McDonald's до Німеччини, згодом перебрався до Америки. Чоловік працював не тільки кухарем, а й звичайним офіціантом.

Маючи багатий досвід за спиною, Євген започаткував кулінарний проєкт, а згодом відкрив компанію з виробництва варення. У 2015 році кухар переміг у 5 сезоні "МастерШеф".

Після цього чоловік став не тільки впізнаваним шеф-кухарем, а й кулінарним блогером. Він навіть долучився до реформи шкільного харчування з Оленою Зеленською. Завдяки його праці, в більшості українських шкіл вже представлено нове меню.

Юлія Саніна

Українська співачка – корінна киянка, яка народилась у 1990 році. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та навіть захоплювалась журналістикою.

Коли Юлія познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Валерієм Бебком, вони створили російськомовний попдует Val & Sanina та навіть записали декілька пісень. Однак дуже швидко вирішили змінити імідж і гурт. У результаті – на світ появився рок-гурт The Hardkiss, який почав набирати стрімкої популярності. Він став впізнаваним не тільки на теренах України, а й за її межами. Майже кожного року команда забирає по кілька нагород музичної премії YUNA.

Іванна Сахно

Акторка кіно та телебачення народилась у Києві в 1997 році. До підліткового віку жила та розвивалась в Україні, але згодом сім'я переїхала до США. Однак попри зміну середовища, Іванна залишилась відданою Україні.

Дівчина підтримала українців під час Революції Гідності, а у час повномасштабного вторгнення Росії стала амбасадоркою платформи United24.

Цікавий факт, що Сахно навіть розірвала контракт із компанією Netflix, адже за сценарієм виявилось, що її героїня – американка з радянським корінням.

Катерина Осадча

Ще одна корінна киянка народилась у 1983 році. Зі шкільних років почала успішно розвивати себе у модельному бізнесі. Після роботи за кордоном, жінка повернулась до України та почала думати над побудовою журналістської кар'єри.

Катерина підкорила публіку оригінальністю програми "Світське життя", в якій є незмінною ведучою. Робота журналістки вийшла далеко за межі України. Їй вдалось поспілкуватись із низкою голлівудських зірок і вразити їх чудернацькими капелюшками, які стали візитівкою Осадчої.

Андрій Шевченко

Киянин, який відомий на весь світ неймовірною футбольною кар'єрою. Шевченко – єдиний українець, який є володарем "Золотого мʼяча" (за часів СРСР цю нагороду отримували Олег Блохін й Ігор Бєланов).

Крім того, Шева – заслужений майстер спорту України, тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Упродовж 2016 – 2021 років був тренером збірної України, а з січня 2024 – президент Української асоціації футболу.

Під час повномасштабної війни Шевченко став першим амбасадором United24.

Ліна Костенко

Поетеса-шістдесятниця народилась у Київській області, але згодом родина переїхала до столиці. З юності Ліна захоплювалась письменництвом. Жінка закінчила два виші: Київський педагогічний інститут і Московський літературний інститут Горького.

Тодішній владі письменниця не догодила поезією про Україну, яка була "недостатньо радянською". Тому багато років Костенко не публікували. До слова, історичний роман у віршах "Маруся Чурай" пролежав у столі цілих 6 років.

Видатна українка все життя працює на благо української поезії. Поширює українські наративи далеко за кордоном. Навіть під час повномасштабної війни Костенко продовжувала працювати, коли під Києвом точились запеклі бої, а поблизу розривались бомби.

Віталій Кличко нагородив Ліну Костенко і Валерія Залужного званням "Почесний громадянин Києва" / Фото Віталій Кличко

Нещодавно мер Києва, Віталій Кличко, нагородив Ліну Костенку та Валерія Залужного званнями "Почесний громадянин Києва".

Дмитро Комаров

Український ентузіаст народився у Києві в 1983 році та здобув аж три освіти. Чоловік змалку захоплювався журналістикою та в юності встиг попрацювати в тижневику "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO та "Известия в Украине".

Однак справжню популярність і визнання Комарову принесла телепрограма "Світ на виворіт". Родзинка проєкту – подорожі в маловідомі кутки світу, коли зрідка ступає нога пересічного туриста.

У 2020 році Комаром став заслуженим журналістом України. Під час повномасштабної війни чоловік переформатував свою програму із подорожей по світу на подорожі Україною. Зокрема, журналіст показує життя українських фермерів у час війни, кадри боротьби з наслідками стихій по містах, розповідає про скарби Дніпра й життя на Херсонщині тощо.

Список видатних киян, та й загалом, українців, можна продовжувати ще дуже довго. Україна точно має ким пишатись і кого ставити у приклад майбутнім поколінням.