Переховується в Туреччині й фанатіє від Путіна: що сталося зі Сніжаною Єгоровою

Попри славу і впізнаваність в Україні, Сніжана Єгорова ніколи не приховувала свою симпатію до Росії. А від початку повномасштабного вторгнення відкрито засуджувала українську владу й підтримувала криваву диктатуру Володимира Путіна.

Українська ведуча й акторка Сніжана Єгорова з часів Революції Гідності активно пропагандувала українофобські заяви. За її словами, вона принципово розмовляє російською мовою, оскільки вважає мову країни-агресорки – надбанням українців. Передає 24 Show.

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Позиція Сніжани Єгорової щодо війни

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення 52-річна одіозна Єгорова поширила в мережі допис, у якому підтримала Володимира Путіна й назвала його "героєм нашого часу".

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок,

- стверджувала Єгорова.

Де зараз Сніжана Єгорова і який вигляд вона має

Наприкінці 2021 року вона з дітьми виїхала до Туреччини, звідки не переставала поширювати проросійську пропаганду. Утім, аби отримати дозвіл на проживання, вона взяла паузу й нахабно брехала, що помилялася й тепер розкаюється: мовляв, усім серцем за Україну.

На 20-й день війни на її соцсторінці з'явилося неоднозначне повідомлення із вибаченням: "Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була поплічницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом". Однак згодом вона спростувала цей допис, заявивши, що її зламали, і знову взялася за старе.

За словами старшої доньки Єгорової Стасі Ровінської, вона разом із молодшими дітьми від Антіна Мухарського живе в Туреччині.

Сніжана Єгорова з дітьми / фото з відкритих джерел

Скандал Сніжани Єгорової із рідною донькою Стасею Ровінською

До речі, проросійську позицію Сніжани відкрито засудила її старша донька Стася Ровінська. Вона закликала ігнорувати й хейтити свою зіркову маму. Ровінська пригадала, як писала матері на початку вторгнення про те, як вона з дітьми ховалася в бомбосховищі. На її повідомлення одіозна ведуча цинічно відреагувала: "Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть".

Крім того, Стася припустила, що Сніжані платять за подібні спічі. У відповідь Єгорова назвала доньку зрадницею і "Павліком Морозовим", а українців – "нацистами" і "фашистами".

Сніжана Єгорова й Стася Ровінська / фото з відкритих джерел

Наприкінці 2022-го на одному з російських телеканалів вийшло шоу, де зірки критикували українську владу і Володимира Зеленського. Серед гостей засвітилася й Єгорова. Це була її перша за довгий час поява на публіці.

Сніжана Єгорова / фото з відкритих джерел