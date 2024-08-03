Поїхав розважати росіян: де зараз Вадим Абрамов, який замінив Фреймут у програмі "Ревізор"

Телеведучий Вадим Абрамов свого часу став заміною Ользі Фреймут у програмі "Ревізор". Та згодом ведучий відмовився продовжувати кар'єру в Україні. Де зараз Абрамов – читайте далі.

Вадим Абрамов народився у Києві, навчався у Київському політехнічному інституті на факультеті менеджменту й маркетингу, пише Show 24. Його кар'єра розпочалась з українського телебачення, де на одному з каналів він спершу став ведучим, а потім редактором.

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Кар'єра Вадима Абрамова

Вадим Абрамов у 2009 працював професійним діджеєм, а згодом долучався до імпровізаційних театрів, де брав участь у виставах. Серед таких був Театр-студія "Чорний квадрат".

Ведучий працював як на український, так і російських каналах. У 2013 він став ведучим гумористичного шоу в ефірі "Пятница!" у Росії.

Через 2 роки Вадим Абрамов став відомий широкій публіці, замінивши Ольгу Фремут у популярній програмі "Ревізор". У 2016 році він заявив, що покидає проєкт через те, що переїжджає в іншу країну. Його життя за кордоном не могло б поєднуватися з багатогодинними зніманнями шоу "Ревізор" і "Страсті за ревізором". У яку саме країну поїхав Абрамов, не уточнювалося.

Я дуже радий, що два з половиною роки тому став частиною команди проєкту "Ревізор". Це був яскравий відрізок мого життя – я зустрів безліч добрих та відповідальних людей по всій країні, яким небайдужа Україна та порядок у ній. Я отримав неоціненний досвід. Але обставини склалися так, що я залишаю країну, відповідно, не зможу приділяти достатньо часу зйомкам,

– казав ведучий.



Вадим Абрамов / Фото з соцмереж

Після "Ревізору" Вадим Абрамов також пробував створювати самостійне тревел-шоу на своєму ютубі, однак закинув цю справу у 2020 році.

З часом він зник з екранів. Його співведуча Ганна Жижа напередодні повномасштабної війни назвала його "людиною світу" й розповіла, що Абрамов працює за кордоном редактором на багатьох реаліті-шоу. Зараз вона не спілкується з колегою.

Де зараз Вадим Абрамов

З початку повномасштабного вторгнення було невідомо, де перебуває Вадим Абрамов. Він засвітився лише у вересні 2022 року – саме тоді стало відомо, що ведучий зрадив Україну та переїхав до Росії, де став працювати на каналі "Пятница!". До слова, цей телеканал входить до холдингу Газпром-Медіа, а тому перебуває під санкціями України, США й Канади.

Відомо, що й наступного року Вадим Абрамов продовжив зніматись в Росії. Це розважальне шоу "Чотири дачі", своєрідний гібрид проєктів "Чотири весілля" і "Ревізора". Абрамов їздив країною-терористкою та інспектував садиби росіян, які мають ставити один одному бали. Наприкінці переможець отримує 100 тисяч рублів (це 1000 доларів).

Соцмережі Вадима Абрамова недоступні для українців або ж зовсім видалені. Тому невідомо, як ведучий реагував на події в його країні. Та очевидно, що він обрав заплющити очі на війну та геноцид.



Вадим Абрамов розважає росіян / Фото з соцмереж

Точно невідомо, де зараз перебуває Вадим Абрамов і чи продовжує він свою діяльність у Росії. Однак чоловік продовжує замовчувати повномасштабну війну.