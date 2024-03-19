Одружився з українкою й не дає інтерв'ю: де зараз Cергій Міхалок – лідер гурту Brutto

Лідер гурту Brutto та Ляпіса Трубецького, білоруський співак Сергій Міхалок із 2014 року підтримує Україну. Утім, останні роки він відмовляється коментувати свою політичну позицію в інтерв'ю, хоча на концертах постійно порушує ці теми.

Легендарний хіт "Воїни світла" гурту Ляпіс Трубецькой стала справжнім символом Євромайдану в 2014 році. А самого Сергія Міхалока українці вже давно ідентифікують, як свого. Тим паче, що в 2015 році артист отримав посвідку на постійне проживання, а у 2020 році – звання "Заслуженого артиста України".

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Що говорить про війну Міхалок

Попри свою симпатію до України, Міхалок зник узагалі з інфопростору від початку повномасштабного вторгнення. У перші місяці війни виконавець записав кілька емоційних відео, у яких звернувся до білорусів, закликав їх не піддаватися пропаганді й не йти воювати проти українського народу.

"Білоруси, боягузи, зрадники батьківщини. Лукашенко здав нашу країну божевільному тирану Путіну. Ці два гон**ни. використовують територію Білорусі для того, щоб атакувати братню Україну. Саме з нашої території їдуть танки, летять ракети у бік братнього народу. І зараз відбувається ще страшніше. Тепер хочуть послати сюди на вірну смерть наших воїнів, які нічого не розуміють. Їм розповідають про якихось нацистів, про якийсь обов'язок. Вони всі тут помруть, бо армія України, армія ЗСУ – це найсильніша армія у світі. Усі, хто сюди приїдуть, лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Те, що зараз відбувається, — це злочин перед людством, перед Господом Богом. Куди ви лізете? Вашими руками два тирани роблять свої брудні справи. Ми тут в Україні, я Віталій Гурков. Тут наші діти, і ми знаємо, наскільки сильна Україна, які тут прекрасні люди живуть. Якщо ви не одумаєтесь, ви тут помрете. Слава Україні", – говорив Міхалок.

Звернення Сергія Міхалока до білорусів дивитися онлайн:

Великі інтерв'ю ж Міхалок перестав давати у 2020 році, коли в його рідній Білорусі розпочалися протести проти Лукашенка.

Єдине місце, де Сергій дозволяє собі коментувати політичну ситуацію в рідній країні й Україні, – на концертних майданчиках, але й тут він робить це стримано: мовляв, "він вийшов на сцену не для того, аби розповідати про геополітичну х**ню, а для того, щоб співати пісні". Утім, синьо-жовті стяги постійно майорять у залах.

Концерт Сергія Міхалока / Фото з інстаграму співака

Сергій Міхалок / Фото з інстаграму співака

Що відомо про особисте життя Сергія Міхалока

Через кілька місяців після вторгнення Росії на територію України Сергій розлучився зі своєю дружиною, акторкою Світланою Зеленковською. Експодружжя прожило в шлюбі близько 9 років і має трьох спільних синів, які живуть після розриву з Міхалоком.

У 2022-му артист заявив, що хоче одружитися з українкою, на ім'я Альона, яка родом із Чернігова. Виконавець гостро реагував на ракетні обстріли міста коханої й розповідав про ситуацію на Чернігівщині на своїй сторінці в мережі.

У Чернігові потрапили під обстріл сім'ї моїх рідних людей. Там живуть батьки моєї Альони. Мама – простий бібліотекар. А у її кращої подруги Марини, яка буде свідком на нашому з Альоною весіллі, відірвало ноги. У тата відірвало ноги, він ще годину тримався та помер,

– розповідав Сергій.

Сергій Міхалок із новою дружиною / Фото з інстаграму співака

Де зараз співак

Відомо, що Сергій Міхалок переїхав до Естонії разом зі своєю новою дружиною, українкою, на ім'я Альона. Артист і далі продовжує давати благодійні концерти в різних країнах світу як і з гуртом Brutto, так і з Ляпісом Трубецьким. На початку 2024-го Міхалок заявив, що незабаром вони приїдуть із гастролями й до України.