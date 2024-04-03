Де нині і чим займається Михайло Панчишин – ветеран війни й переможець Голосу країни-13

Михайло Панчишин запам'ятався українським телеглядачам участю в найпопулярніших вокальних шоу країни. Чим зараз живе ветеран війни, дізнавайтеся в матеріалі 24 Show.

26-річний Михайло Панчишин, більш відомий під псевдонімом і позивним Ptashkin, народився на Львівщині. Попри те, що за освітою хлопець кухар-кондитер, це йому не завадило стати переможцем двох популярних вокальних шоу України: у 2017-му в Х-факторі, у 2023-му – в Голосі країни.

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Де воював Михайло Панчишин

Окрім сцени, Михайло зарекомендував себе й на полі бою. З початком повномасштабного вторгнення хлопець доєднався до лав тероборони, згодом звільняв героїчні Бучу й Ірпінь. Після цього Панчишин воював під Харковом і Бахмутом, де в травні 2022 року, на жаль, отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я. За словами Михайла, спочатку він мав бути гранатометником. Утім, на фронті всі ролі змішалися. Він був і снайпером, і кулеметником, і поранених виносив, і заряджав патрони.

Як зізнавався ветеран, цей період був непростим. Мовляв, коли солдат виходить з окопу, його потрібно чимось займати. Його врятували друзі, які порадили знову повернутися до музики.

Михайло Панчишин / фото з інстаграму співака

Перемога в Голосі країни-13

Восени 2023 року співак взяв участь у Голосі країни-13. Його тренером був Артем Пивоваров. У суперфіналі перемога дісталася саме Михайлові. Він виконав авторську пісню "Невідомий герой", яку присвятив своїм побратимам.

Суперфінал Голосу країни 13 – Михайло Панчишин – Невідомий герой – дивитися онлайн:

Тоді Панчишин пригадав слова свого командира, який попросив його прославити наші ЗСУ. За словами хлопця, саме для цього він прийшов на талант-шоу.

"Мішань, зроби так, щоб про нас не забули". Для мене це було найголовніше… Я – ветеран війни. Я не прийшов сюди показати, який я крутий співак. Я прийшов сюди славити наших ЗСУ", – цитував слова командира Михайло.

Свій переможний кубок Панчишин вирішив продати, а виручені гроші передав підрозділу "Бойових Бобрів", у складі яких і захищав Батьківщину під Бахмутом.

Михайло Панчишин і Артем Пивоваров / фото з інстаграму співака

Чим зараз займається співак

Після Голосу країни Михайло займається сольною кар'єрою, гастролює з благодійними концертами, волонтерить.