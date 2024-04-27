Хотів літати на F-16, але поїхав з України: де зараз Макс Михайлюк, герой "Холостяка-10"

Пілот Максим Михайлюк запам'ятався українцям як герой романтичного реаліті "Холостяк-10". Він показувався у військовій формі 2 роки тому, але зараз живе у Канаді.

Show 24 розповість біографію Макса Михайлюка, і що відомо про його особисте життя. Та де зараз живе герой "Холостяка-10".

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Що відомо про колишнього "Холостяка"

Макс Михайлюк народився у 1985 році. Його батько був авіадиспетчером, тому з самого дитинства він мріяв про професію пілота. Для цього він сумлінно навчався та отримав освіту у льотній школі Америки. Максим вміє керувати як невеликими літаками, так і Boeing 737.

Вже у 30 років Макс Михайлюк відкрив власну школу Flymax, в якій навчаються майбутні пілоти. Для цього він отримав додаткову ліцензію, а школа пройшла перевірку та сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США. Михайлюк жив на дві країни: США (Маямі) та Україна.

Особисте життя Макса Михайлюка

У 2010 році Максим Михайлюк став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Він скаржився, що через завантажений графік і напружену роботу не міг знайти стосунків. У проєкті перемогла Даша Ульянова, з якою Макс спробував побудувати взаємини вже поза камерами.

Через певний час Михайлюк зізнався, що ще до фіналу у нього був інтим з іншою учасницею. Даша не змогла пробачити "Холостяку", тому пара розійшлась.

Після виходу в ефір фіналу шоу Макса Михайлюка побачили з новою обраницею – моделлю Дашею Хлистун. Спершу вони приховували свої стосунки, але згодом підтвердили, що разом. У лютому 2021 модель завагітніла, а 28 квітня народила доньку Аріану. У липні зіркова пара розписалася.

Нещодавно Макс Михайлюк став батьком вдруге. 6 лютого Даша Хлистун народила сина, якого назвали Димитрій.

Де зараз Макс Михайлюк

На початку повномасштабної війни Максим Михайлюк опублікував кілька фото у військовій формі та зі зброєю. Але він не розповідав про те, чим займався у Силах Оборони.

Згодом у мережі стало більшати фото колишнього "Холостяка" з дружиною за кордоном. Даша Хлистун тоді пояснювала, що чоловік може виїжджати з України на відрядження.

Вже з 2023 року Михайлюк показував відео в кабіні Boeing 737 MAX. У вересні його запитали про те, чи не хотів би він використати свій потенціал у ЗСУ.

Я провів 7 місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь,

– відповів на коментар Макс Михайлюк.

Другу дитину Даша Хлистун народила у Канаді. Ймовірно, саме там зараз живе подружжя. Дружина пілота, відповідаючи на запитання підписників, натякала на те, що вони можуть не повернутися до України.

"Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно "пустимо коріння" в іншій країні", – писала модель.



Даша Хлистун про повернення до України / Фото з інстаграм-сторіз

Зараз Макс Михайлюк рідко веде соцмережі, зрідка показує своїх близьких та роботу.