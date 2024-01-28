Дана Оханська народилася в Києві, пише 24 Канал. Вона навчалась у Київському університеті імені Тараса Шевченка та здобула диплом магістра журналістики.

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Біографія Дани Оханської та участь у телешоу

Дана Оханська працювала ведучою телемагазину, стажувалася на радіо, займалась у вокальній студії й театральному гуртку. У 2016 дівчина заснувала модельну агенцію Fox Model Management. Воно працює й досі та базується у Києві.

Мою агенцію ніколи не залишу, адже це як моя дитина. Я завжди любила займатися менеджментом, щось організовувати. У модельному агентстві я реалізувала себе. І далі писатиму вірші. Мені дуже подобається говорити, виступати перед публікою, дарувати свою творчість людям,

– ділилась дівчина.

Дана Оханська не один раз світилася на телебаченні. Наприклад, вона взяла участь у шоу "Кохання на виживання". А ще через 4 роки пішла на 10 сезон проєкту "Холостяк", де намагалась збудувати стосунки з пілотом Максом Михайлюком.



Дана Оханська та Макс Михайлюк / Фото з інстаграму

Дана дійшла до фіналу проєкту, але "Холостяк" обрав не її, а іншу учасницю Дашу Ульянову.

Життя після проєкту

У 2020 Оханська випустила збірку еротичної лірики "Кохайте_ся". Саме її вона подарувала Михайлюку ще на проєкті.

У 2021 році Дана Оханська стала ведучою каналу "Типовий Київ", де розповідала новини. Також вона пробувала себе у ролі співачки.

Дана Оханська на ТБ: відео

На початку повномасштабної війни Дана відправилась на Захід України, а згодом вирішила тимчасово виїхати в Європу – у Нідерланди. Там вона не тільки відновила роботу, але й співала на вулицях міста, різних заходах, збирала кошти.

У травні вона побувала на Каннському фестивалі, де зустріла Леонардо Ді Капріо та Роберта Де Ніро.



Дана Оханська та Роберт Де Ніро / Фото з інстаграму Дани Оханської

Де зараз Дана Оханська

Засновниця модельної агенції та поетеса залишається працювати у Нідерландах, хоча деколи приїздить до України. Вона не відмовилась від подорожей, а тому продовжує відвідувати нові для себе країни – зараз Оханська перебуває у своїх 43-ій за рахунком країні – США.



Дана зараз у Маямі / Фото з інстаграму Дани Оханської

Дівчина працює й моделлю, позуючи у стильних фотосесіях для Марокко та Саудівської Аравії. Та щодо особистого життя, наразі Дана Оханська зізнається, що буде готова вийти заміж лише за умови, що буде впевнена в людині.

"Я не розповідаю про своє особисте життя не тому, що немає про кого розповідати. Просто не вважаю за потрібне ділитися особистим доти, доки обручка не на безіменному пальці", – писала дівчина.