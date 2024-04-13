Залишив сцену й пішов добровольцем на фронт: де зараз репер Ярмак
Ярмак проміняв хіп-хоп на окопи. Так, із перших днів повномасштабного вторгнення артист добровільно записався до лав ЗСУ й донині боронить Україну від росіян.
Олександр Ярмак чимдуж намагався потрапити на передову, аби теж брати участь у захисті рідної країні. Утім, аби потрапити туди, йому потрібно було пройти шлях.
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Чим Ярмак займається в ЗСУ
Репер Ярмак – один із небагатьох артистів, які за власним бажанням записалися до лав ЗСУ. Хіп-хоп виконавець пішов до армії добровольцем 26 лютого 2022 року. До цього, 22 лютого 2022-го, він з'явився у військкоматі та почав проходити військовий вишкіл.
Спочатку він з'явився мобілізуватися до Голосіївського військкомату, але тривалий час перебував в охоронній роті при військкоматі, поки ЗСУ не вигнали російську армію з Київської області.
Олександр Ярмак / фото з інстаграму
Далі репер був бійцем у підрозділі, а з вересня 2023 року очолив підрозділ операторів дронів-камікадзе. У підпорядкування Ярмака 28 військових.
FPV-дронами Олександр почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.
Олександр Ярмак / фото з інстаграму
За словами Ярмака, чимало українців не до кінця усвідомлюють ситуацію на фронті й не розуміють, що цивільне життя в будь-який момент може змінитися.
Люди не до кінця усвідомлюють, що Мар’їнка може бути просто у Львові, що Бахмут може бути в Києві, Авдіївка може бути в Житомирі, і ситуація настільки критична, що все просто тримається на героїзмі людей. І якщо нас там не буде, то ні в кого тут нічого не буде взагалі,
- зазначає Ярмак.
Улітку 2022-го Олександр долучився до "Культурного десанту" і разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем їздили на передову, до шпиталів і деокупованих міст, аби підтримати захисників і місцевих.
Особисте життя
У репера є чотирирічна донька, на ім'я Соломія. З 2016 року Ярмак одружений з моделлю Анною Шум'яцькою.
Родина Ярмака / фото з інстаграму