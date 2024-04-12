Змінив імідж і знову холостяк: де зараз Андрій Задворний - переможець Холостячки-2

Бізнесмен Андрій Задворний вирішив залишитися в Україні й наближати спільну перемогу. Наразі переможець Холостячки-2 волонтерить і допомагає збирати кошти на закупівлю авто для наших захисників.

Андрій Задворний отримав популярність завдяки участі в 2 сезоні реаліті Холостячка. Утім, відразу накликав на себе хейт.

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Особисте життя Андрія Задворного

У фіналі проєкту Холостячка-2 головна героїня Злата Огнєвіч обрала саме його. Після зйомок пара пробула разом два місяці. Ініціатором розриву став сам Андрій. Якось він повернувся з відрядження й сказав Златі, що більше не кохає її, а без цього почуття не може перебувати в стосунках. Для Огнєвіч це був удар, оскільки вони жодного разу не сварилися й все було ідеально. Через такий вчинок у мережі розкритикували блогера.

Андрій Задворний і Злата Огнєвіч / фото з інстаграму блогера

Самотнім Задворний був недовго. Через деякий час він публічно зізнався, що в стосунках із юною моделлю із Чернівецької області Юлія Поляк, якій на той момент було лише 19 років. Через пів року їхні романтичні фото зникли з профілю Андрія в інстаграмі. Схоже, пара більше не разом.

Андрій Задворний і Юлія Поляк / фото з інстаграму блогера

У бізнесмена також підростає донька Кіра від першого шлюбу. Андрій всіляко бере участь у житті дівчинки. З родини Задворний пішов, коли Кірі було півтора року. Наразі дитина проживає в США.

Андрій Задворний із донькою / фото з інстаграму блогера

Чим займається Андрій Задворний під час війни

Задворний – підприємець, займається власним виробництвом дерев'яних іграшок для дітей. З початком повномасштабного вторгнення він залишився в Україні, записався до ТРО і зайнявся волонтерством: збирає кошти на купівлю і ремонт автомобілів для українських військових. Також відомо, що учасник Холостячки брав участь в евакуації постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Андрій Задворний / фото з інстаграму блогера

Зараз же Андрій змінив імідж: відростив волосся, відпустив густу бороду і має у вусі сережку.

Андрій Задворний / фото з інстаграму блогера