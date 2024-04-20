Став українофобом і путіністом: де зараз актор шоу "Файна Юкрайна" Андрій Молочний

Комік Андрій Молочний проміняв Україну на Росію. Ще з початку своєї кар'єри чоловік встав на сторону ворогу. Нині він не змінює принципам і продовжує працювати на країну-агресора.

Андрій Молочний відомий за участю у шоу "Файна Юкрайна" та інших комедійний програмах. Втім, зйомки в українських проєктах не допомогли йому розвинути в собі патріотизм. Чоловік доволі швидко перейшов на сторону ворога, а як саме це сталося і де зараз комік, дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

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Початок кар'єри коміка

Уродженець Житомирщини вступив до Національного університету біоресурсів і природокористування в Києві, де здобув вищу освіту. У студентські роки він грав у команді КВК, що допомогло йому у виборі та розвитку майбутньої кар'єри.

У 2006 році Андрій ініціював створення українського варіанту популярного російського стендап-шоу "Comedy Club". Він об'єднався з Антоном Лірником і Максимом Бахматовим та почав вирішувати організаційні питання колективу. Водночас вони розпочали переговори з російським керівництвом "Comedy Club Production".



Андрій Молочний / Фото з відкритих джерел

Пізніше Молочний і Лірник створили "Дует імені Чехова", який спочатку виступав у складі "Comedy Club UA". Однак, того ж року чоловіки перейшли до "Comedy Club Москва". У 2010 році проєкт "Comedy Club UA" припинив своє існування, тому Андрій вирішив випустити оновлену версію стендап-шоу "Real Comedy". Програма виходила на телебачення без нецензурної лексики та будь-яких жартів про політику. На цей момент Молочний як резидент "Comedy Club" задіяний здебільшого у Москві.



Андрій Молочний та Антон Лірник / Фото з відкритих джерел

Участь у "Файна Юкрайна" та інших шоу

У серпні 2008 року Молочний стає актором, автором та співпродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна". Його напарником стає ведучий та волонтер Сергій Притула. Загалом в ефір вийшло 100 серій.



Молочний та Притула у "Файній Юкрайні" / Фото з відкритих джерел

Після завершення попереднього проєкту, у січні 2011 року, комік випустив нову програму "Рюрікі", зйомками якого він сам і займався. Водночас Андрія можна було побачити у російському комедійному телесеріалі "Москвичі".

Громадянська позиція Молочного

Ще за часів участі у "Comedy Club UA" Молочний негативно жартував про Україну та рідну мову. Так, на одному з виступів він назвав українців за кордоном "недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери". Водночас на іншому шоу чоловік сказав, що вважає українську мову "нерозвиненою" і зазначив, що "вона природно звучить в сільськогосподарському середовищі та її використання при дублюванні фільмів або у наукових проєктах недоцільне".

У 2014 році Андрій остаточно переїхав до Росії. Через 5 років, у своєму блозі він опублікував пост, де порівняв українців з фашистами.

Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну,

– написав Молочний.



Андрій Молочний про Україну / Скриншот з інстаграму чоловіка

З початком повномасштабного вторгнення комік дуже рідко щось публікує у соцмережах. Однак, він деколи не забуває нагадати про своє українофобство. Так, він висловив обурення щодо подій навколо Києво-Печерської лаври та московського патріархату.

Виселення ченців із монастиря Києво-Печерської Лаври – це випробування для всього Православ'я. Тим, хто ще може щось змінити, – зупиніться. Одумайтеся. Схаменіться. Не допустіть цієї духовної катастрофи! Православні, благайте Бога про збереження монастиря та ченців Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври,

– запевнив комік.



Молочний висловився про виселення московського патріархату / Скриншот з інстаграму

Нині Молочний продовжує виступати в Росії на корпоративах і брати участь у зйомках місцевого "Comedy Club". Він досі сплачує країні-агресору криваві податки, які потім йдуть на ракети для знищення його рідної країни.