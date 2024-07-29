Блогерка Даша Євтух вперше розкрила правду про зарплату чоловіка-депутата

Даша Євтух, відома блогерка, є дружиною Олександра Глазового, депутата Полтавської районної ради. Нещодавно вона поділилася інформацією про фінансове становище свого чоловіка.

До того ж вона розповіла про особливості життя дружини депутата. Євтух зізналася, чи подобається їй цей "статус".

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Хоча Дарія утрималася від коментарів щодо власних доходів, вона відверто розповіла про ситуацію з заробітком Олександра. За її словами, депутатська діяльність не приносить йому доходу і, взагалі, переваг для неї в роботі чоловіка немає.

Він не заробляє грошей. У нього немає зарплати. Чесно сказати, плюсів у тому, що він депутат, немає. Те, що він депутат, тільки людей драконить і все. Я в цьому плюсів не бачу,

– зізналася Євтух.

Водночас відомо, що основним джерелом доходу Олександра є його особистий бізнес.

Інтерв'ю з Дашею Євтух: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, блогерка вийшла заміж за Олександра Глазового в серпні 2023 року. Пара зіграла весілля у рідній Полтаві, а вже у травні наступного року Євтух вперше стала мамою доньки Феміди.