Актори Даша Трегубова та Тарас Цимбалюк відіграли головні ролі в кліпі російського колективу "Ленінград". Відеороботу знімала команда українців у Києві, однак пляма у кар'єрі однаково залишилася.

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Даша Трегубова зізналась, чи шкодує про знімання

Актриса заявила, що поважає своє ж рішення, яке зробила кілька років тому. Неприємно лише тому, що це образило багатьох людей.

Мені дуже шкода, що це зачепило таку велику кількість людей. Це єдине, про що я шкодую. Що це багатьох образило. Мені шкода, що це образило моїх прихильників. Але падати на коліна, битися головою я не буду. Я себе поважаю, і поважаю рішення, які були зроблені,

– сказала Даша Трегубова.

На думку акторки, її роль у кліпі була "класною". До того ж вона була поціновувачкою російського гурту на той час.

"Потрібно завжди зважати на контекст. Знятися в кліпі "Ленінграду" після повномасштабного вторгнення – це для мене неприйнятно. У 2020 році ситуація була дещо інша. У нас було безліч концертів російських музикантів, на них ходили українці, у нас знімалися кіно на дві країни", – додала зірка.

Інтерв'ю з Дашею Трегубовою: дивіться відео онлайн

Що казав про це Тарас Цимбалюк

Актор, який також знявся у кліпі російського гурту, більше шкодує, що погодився на цю роботу. Адже на той час він мав можливість відмовитися.

Окрім того, Тараса Цимбалюка за цю роль дуже розкритикував його батько-історик. Не минуло й тижня, як актор пошкодував про рішення зніматися у відеороботі.



Кадр з кліпу / Скриншот з відео