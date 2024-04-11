У мене все добре, – Даша Квіткова відреагувала на чутки про роман з одруженим чоловіком

Мережею почалися ширитися чутки про новий роман української блогерки Даші Квіткової. Так, дівчина вирішила відреагувати на припущення підписників.

Після розлучення з ведучим Нікітою Добриніним, Даша не ділиться подробицями особистого життя. Ймовірно, вона не хоче робити ті ж самі помилки.

Не пропустіть Моя, – Віталій Козловський захопив знімками з дружиною, яких раніше не було в мережі

З ким приписують роман Квітковій

Український блогер Богдан Беспалов отримав ексклюзивну інформацію від інсайдерів щодо нових стосунків Квіткової. За його словами, інфлюенсерка зустрічається з одруженим Максимом Лавриненком, власником одного з найпопулярніших телеграм-каналів.

Вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Ой, я щось не звернув уваги, що Максим одружений,

– розповів блогер.



Максим Лавриненко / Фото з інстаграму чоловіка

Після оприлюднення цієї інформації шанувальники Квіткової вимагали в неї пояснень. За словами Даші, вона зараз не в стосунках. Також дівчина запевнила, що про зміни в особистому житті обов'язково повідомить підписників.

Я не у стосунках і не зустрічалась ні з ким після розлучення. Моє серце не зайняте. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно, – я дам вам знати,

– заявила інфлюенсерка.



Даша Квіткова розвіює чутки про роман з Лавриненком / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Що відомо про шлюб Квіткової та Добриніна