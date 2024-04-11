У мене все добре, – Даша Квіткова відреагувала на чутки про роман з одруженим чоловіком

11 квітня 2024, 21:42
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Даша Квіткова

Мережею почалися ширитися чутки про новий роман української блогерки Даші Квіткової. Так, дівчина вирішила відреагувати на припущення підписників.

Після розлучення з ведучим Нікітою Добриніним, Даша не ділиться подробицями особистого життя. Ймовірно, вона не хоче робити ті ж самі помилки.

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З ким приписують роман Квітковій

Український блогер Богдан Беспалов отримав ексклюзивну інформацію від інсайдерів щодо нових стосунків Квіткової. За його словами, інфлюенсерка зустрічається з одруженим Максимом Лавриненком, власником одного з найпопулярніших телеграм-каналів.

Вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Ой, я щось не звернув уваги, що Максим одружений,
– розповів блогер.


Максим Лавриненко / Фото з інстаграму чоловіка

Після оприлюднення цієї інформації шанувальники Квіткової вимагали в неї пояснень. За словами Даші, вона зараз не в стосунках. Також дівчина запевнила, що про зміни в особистому житті обов'язково повідомить підписників.

Я не у стосунках і не зустрічалась ні з ким після розлучення. Моє серце не зайняте. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно, – я дам вам знати,
– заявила інфлюенсерка.


Даша Квіткова розвіює чутки про роман з Лавриненком / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Що відомо про шлюб Квіткової та Добриніна

  • Майбутня пара познайомилася на реаліті-шоу "Холостяк", де відомий телеведучий був головним героєм. Даша ж стала переможницею реаліті. Зрештою стосунки пари продовжили розвиватися навіть після проєкту.
  • В травні 2020 року закохані зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. Згодом подружжя навіть повінчалося в церкві.
  • У липні 2022 року Квіткова і Добринін стали батьками сина, на ім'я Лев.
  • А вже 19 червня 2023 року подружжя офіційно оголосило про розлучення.
  • Тоді Даша зауважила, що між нею та Нікітою залишилися лише батьківські стосунки, бо вони спільно виховуватимуть сина.

Автор: Влада Пономарьова