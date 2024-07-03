Даша Кацуріна публічно звернулась до Володимира Дантеса і показала сімейні фото

Володимир Дантес і Даша Кацуріна рідко розповідають про їхні стосунки. Та днями кохана співака зробила виняток та звернулась до нього публічно.

Даша Кацуріна опублікувала зворушливий допис, у якому звернулась до Володимира Дантеса. Вона розповіла про те, як їй пощастило з коханим.

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Бізнесвумен відверто поділилась, як Володимир став для неї та її дітей підтримкою та мотивацією. Даша зізналась, що їй дуже пощастило з артистом.

Ми домовились оберігати від публічності наші стосунки, але ці два роки, які ми разом, потрапили на найважчі періоди в нашому житті і я хочу публічно подякувати тобі, Вов, за те, що ти є в моєму житті. І сьогодні хочеться написати про це публічно,

– написала Даша Кацуріна.

Даша Кацуріна опублікувала серію домашніх сімейних знімків, на яких підловила Володимира Дантеса разом з дітьми – сином Іваном і донькою Олександрою.

Володимир Дантес з коханою та дітьми / Фото з інстаграму Даші Кацуріної

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес перестали приховувати романтичні стосунки влітку 2022 року. Це сталось після розлучення артиста з Надею Дорофєєвою, тоді як Даша розлучилась з Михайлом Кацуріним.